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竹市麻將協會聚賭送辦 改名「棋牌社」又被抄

新竹市警方配合警政署全國同步查緝專案，查獲一私設麻將協會被查獲後，改以「棋牌社」聚眾開賭，仍被警方查獲究辦。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方配合警政署全國同步查緝專案，查獲一私設麻將協會被查獲後，改以「棋牌社」聚眾開賭，仍被警方查獲究辦。（記者洪美秀翻攝）

2019-11-02 12:47:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市北區一麻將協會日前因聚賭遭警方查獲，沒想到依然故我，改名「棋牌社」邀眾聚賭，仍遭警方查獲送辦。新竹市警方有鑑於第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉即將到來，配合警政署「全國同步查緝賭博專案行動」，查獲可能做為選舉賭盤簽注管道的六合彩、網路賭盤等地下簽賭行為，今天依法究辦。

警方動員警力查緝，共掃蕩20處賭博處所，查獲22件48人，包含職業賭場1件27人、六合彩簽賭17件17人、網路賭博2件2人、娃娃機2件2人，尤其針對易為選舉賭盤依附的六合彩簽賭及賭博網站強力取締。

其中北區先前有一私設「麻將協會」提供場地、賭具及籌碼給賭客以籌碼兌換現金方式進行賭博行為，已在今年8月被查獲賭博情事，且在新竹地檢署偵察後，要求「解散」，沒想到此協會的負責人依然故我，竟在同一地點改以「棋牌社」名義，繼續聚眾賭博，經警方掌握及蒐集相關事證後，查獲負責人邱嫌及賭客共27人，也查扣賭具、現金、籌碼、麻將桌及會員證資料等贓證物，全案依賭博罪移送新竹地檢署偵辦，且已另函請內政部依人民團體法處置。

新竹市警察局長鄧學鑫表示，針對此次專案查獲的各類案件將持續清查是否涉及選舉賭盤，追查金流來源，更呼籲市民勿以身試法。

新竹市一私設麻將協會被查獲後仍故我，改以「棋牌社」聚眾開賭，被警方查獲究辦。（記者洪美秀翻攝）

新竹市一私設麻將協會被查獲後仍故我，改以「棋牌社」聚眾開賭，被警方查獲究辦。（記者洪美秀翻攝）

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