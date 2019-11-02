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西濱通灣至白沙屯段 區間測速完工測試中

西濱通灣至白沙屯段區間測速完工，正在測試中。（記者蔡政珉攝）

西濱通灣至白沙屯段區間測速完工，正在測試中。（記者蔡政珉攝）

2019-11-02 12:46:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路苗栗縣通霄鎮通灣里至白沙屯路段，甫於去年6月完工通車，不過由於路幅不足，警方無法調度警力於快速道路上取締超速，故向交通部公路總局爭取約250萬經費設置區間測速，於9月份完工，目前正在測試階段，預計12月正式取締。

公路總局二區養護工程處苗栗工務段表示，目前工程完工，將先測試後，期間若有駕駛違規將先勸導，過了勸導期後將交由苗栗縣警局正式執法開罰。

苗栗縣警局則指出，預定測速路段為北上122公里加600公尺到115公里加600公尺間公里。

台61線西濱快速公路苗栗縣通霄、苑裡路段，自去年通灣自新埔路段完工後，整條路線已經貫通，不過目前尚未設置固定測速，且礙於通霄、苑裡高架路段避車彎安全性不足，轄區通霄警分局為了遏止超速狀況，一度於跨越橋手持雷達測速抓違規，但也讓不少人看了心疼。

通霄警分局指出，西濱快速公路通霄、苑裡段速限為90公里，但不少車主因該路段無測速照相，不時有違規超速行駛，把快速公路當高速公路開，成為交通隱憂。

苗栗縣警察局交通隊表示，西濱通霄鎮區間測速路段，將先宣導、測試兩個月，預計12月開始正式執法，呼籲民眾開車行經勿心存僥倖。

通霄警分局表示，區間測速原理為在某一路段設置兩測速點，由一輛車通過兩個測速點間的時間，計算出該車輛此期間的平均行駛速度，依此判斷車輛是否超速行駛。

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