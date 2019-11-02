租屋撿到槍暗爽 卻因詐欺遭搜索罪更重

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2019-11-02 12:28:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名邱姓男子先前租屋時，發現不明人士留下的一把手槍、子彈，據為己有，並藏放在新租住處的浴室天花板內，自以為神不知鬼不覺，倒楣的是，邱男今年4月間涉犯詐欺案遭警方搜索，私擁槍械犯行因此曝光。邱男因此被高雄地院依非法持有槍械罪，判刑3年2月，併科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，邱姓男子2016年12月間，在其於苓雅區三多路與民權路附近的舊租屋處內，發現不詳人士留下的改造槍枝、子彈，而在搬家時將之攜往新租屋處，藏放於浴室天花板夾層內。

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未料，邱男今年4月4日下午，另涉犯詐欺案件 ，遭苓雅警分局搜索票，私擁槍械犯行因此曝光。經警方送鑑定後確認手槍、子彈具殺傷力，檢方因此將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

高雄地院一審，邱男雖辯稱槍是撿來的，但仍遭判刑3年2月，併科罰金6萬元。可上訴。

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