3車連環撞 倒楣毒品通緝犯被撞還被抓

中山高竹北交流道匝道昨晚發生3車連環撞事故，警方查出最前車的駕駛人蔡男是毒品通緝犯，他「被撞又被抓」實在有夠倒楣。（警方提供）

2019-11-02 12:22:46

［記者蔡孟尚／新竹報導］中山高竹北交流道匝道口昨晚發生3輛小客車連環追撞的事故，最前方車輛的蔡姓駕駛雖然通過酒測，但卻一反常態急著找理由要離開現場，現場員警察覺有異，調查蔡男身分後赫然發現他竟是毒品通緝犯，當場將他逮捕送辦。

警方表示，昨晚6點在竹北交流道匝道發生的3車追撞事故，初步調查為高姓男子駕車衝撞前方林姓男子的車後，林男的車又撞到他前方蔡男的車，高男的酒測值為每公升0.44毫克，涉嫌酒駕觸犯公共危險罪，由員警當場予以逮捕，員警查核他個人資料時也發現，他只有機車駕照卻沒有汽車駕照，酒駕的高男不但被移送法辦，還得多吃一張無照駕駛的罰單。

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就在員警處理這起事故時，最前方被撞的蔡男雖然通過酒測，但卻神情緊張，多次以「要到新竹縣政府拿東西」為由想趕快離開現場，還報出假的身分證號企圖用假身分矇混過關，員警察覺有異後趕緊查核他的個人資料，結果發現他竟是新竹地檢署通緝中之毒品通緝犯，當場就被上銬逮捕。

員警們事後聊起這件車禍處理經過時開玩笑說，「被撞又被抓」的倒楣蔡男，應該是整起事故中「受傷最慘重」的「被害人」。

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