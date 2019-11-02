承辦高市警局監視系統被控涉貪收賄 警員獲判無罪

高雄市警局建構的全市路口監視器，4年前爆發承辦員警涉向廠商收賄案，檢方一度將顏姓警員收押，但高雄地院一審則判顏員無罪，還他清白。（資料照）

2019-11-02 12:19:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市顏姓警員2007年到2013年間，借調支援辦理全市錄影監視系統建置採購案，4年前遭人檢舉涉嫌利用職權圖利特定業者，從中獲利150萬元，檢方指揮廉政署搜索、傳訊顏員後，質疑顏員家族成員財產異常增加607萬元，一度將他收押，並依涉犯貪污與來產來路不明等罪將他起訴。不過，高雄地院一審認定罪證不足，且財產來源交代清楚，顏員獲判無罪。本案可上訴。

據了解，顏姓警員從警期間，利用公餘自費學習監錄和電腦軟硬體，考取6張相關證照，取得全國警界第1張「品質管理工程師」，因此獲得視訊「PRO高手」美譽。

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12年前，顏員被借調支援高雄市警局辦理監視系統採購案，未料，2015年間卻遭人檢舉涉嫌利用職權，要求得標業者向特定人士購買整合平台軟體與攝影鏡頭，圖利特定廠商，並從中分別得利140萬元、10萬餘元。高雄地檢署指揮廉政署偵查後，認定他可能涉嫌索賄150萬元，且財產來源不明，依涉犯貪污治罪條例將他起訴。

不過，顏員矢口否認承辦監視系統有從中收賄。而法院審理時，證稱受廠商之託，到台北轉交「一包厚厚紙袋」給顏員的證人，坦承並沒打開看到紙袋內是否為錢，加上證人與交付紙袋的廠商，對紙袋厚度說詞有出入，法官認定，無法證明紙袋內就是廠商提領委託交付的錢。

此外，顏員與家人遭檢方質疑在2008年到2012年間有607萬元財產來路不明一事，顏員與家人向法院供稱，那些錢，有部分是顏員下班後開設電腦工作室接案賺的，以及妻子開美容店賺的錢，另還有數百萬元是顏父年輕時跑船，從香港帶洋酒、洋菸、錄影機回台轉售套路賺到錢，買下一批5兩重金條，後來增值賣了變現給顏男兄弟的，獲法官採信。顏員因此統統獲判無罪。本案可上訴。

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