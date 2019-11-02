放學被邀聊天 少女遭遠房親戚性侵

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2019-11-02 12:14:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣19歲賴姓男子騎機車，見遠房親戚、未滿14歲的少女放學在路旁等公車，上前邀約一起喝酒聊天，不料，賴男酒後竟對少女施以暴力逞慾，少女擔心懷孕，報告師長，賴男被依法送辦；苗栗地院考量賴男無相關前科、坦承犯行且以6萬元與少女達成和解，量酌減刑，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處4年半。

賴男於前年10月17日下午5 點許，騎機車經過公車站附近，見少女等候公車準備回家，便上前與少女交談並表示欲一起聊天；經少女同意後，遂將少女載往學校游泳池旁道路，一同飲酒。

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不料，賴男酒後，出言要求與少女做愛，雖少女明確拒絕，但賴男仍不顧少女反抗，強行將少女壓制，對少女強性侵得逞。期間，少女的母親因見少女下課後許久未歸，打手機給少女，賴男還將少女手機搶走，阻止少女接聽。

賴男完事後，向少女表示因酒後亂性、一時衝動，隨即請少女穿上衣物後，騎車載少女回家；少女擔心懷孕，隔天告知學校師長，校方報警處理，賴男被送法辦。

法官認為，賴男行徑影響少女身心健康發展甚鉅，但審酌賴男正值血氣方剛之齡，自制力不佳，始在酒後亂性，考量賴男無犯宣告有期徒刑以上及妨害性自主前科，且以6萬元與少女達成和解，並獲少女父親同意原諒，量酌減刑，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處4年半。

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