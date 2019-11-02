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酒後鬧事、酒駕還毆罵員警 2男都辯「沒印象」

桃園地檢署因梁姓、定姓男子涉嫌妨害公務案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署因梁姓、定姓男子涉嫌妨害公務案件聲請簡易判決處刑。（記者周敏鴻攝）

2019-11-02 12:02:26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市梁姓男子9月9日在龜山區酒後鬧事，被警方帶回派出所管束，卻腳踢員警還罵髒話；無獨有偶，定姓男子9月13日酒後騎車被警方攔查，也衝著員警辱罵：「X！你當我俗辣喔！」兩人都被桃園地檢署因涉嫌妨害公務等案件聲請簡易判決處刑。

梁男（29歲）9月9日晚間11點多，酒後在龜山區大同路鬧事，龜山警分局龜山派出所獲報後，派員將梁男帶回派出所實施管束，豈料梁男不配合，動手拉扯員警，還出腳猛踢，他被壓制在座位後，更破口大罵：「X你娘」。

梁男酒醒後被告知他的離譜言行，他也嚇了一大跳，直說：「我一點印象都沒有。」

9月13日晚間9點多，定男（46歲）酒後騎機車行經中壢區中山東路時，遇上警方盤查，他除了拒絕酒測，更衝著員警辱罵髒話，被員警當場逮捕，並帶他前往醫院抽血鑑定他的酒測值高達0.525MG/L。定男事後同樣辯稱：「酒醉，沒印象了！」

桃園地檢署因梁男與定男涉嫌妨害公務案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑，其中定男因酒後駕車，還多加一條公共危險罪。

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