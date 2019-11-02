進港前一刻被浪打翻... 船長驚險自救脫困

「勝安號」漁船郭姓船長，昨晚操船返回水湳洞漁港時，被突來大浪打翻，漁船翻覆擱淺。（記者林嘉東翻攝）

2019-11-02 11:51:09

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳區「勝安號」漁船郭姓船長，昨晚操船返回水湳洞漁港時，被突來大浪打翻、擱淺，還好他機警脫困未受傷，讓救難人員虛驚一場。

海巡署北部分署第二岸巡隊深澳安檢所水湳洞執檢站守望員，昨天深夜11時許瞭望發現，水湳洞漁港港口有漁船翻覆，通報第二巡防區海巡人員及連繫當地警察、消防人員前往救人。

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海巡人員抵達現場發現，「勝安號」漁船37歲郭姓船主兼船長，已自行游上岸。郭告訴海巡人員，漁船進港時距岸過近，加上湧浪過大，致漁船翻覆觸礁。

海巡人員指出，郭姓船主身上無明顯外傷，意識也清楚，自行返家休息，翻覆的「勝」船也沒有漏油，污染海洋情形。

第二岸巡隊呼籲，近來季節變換，早晚溫差及風浪變化較大，切勿冒險從事戲水、觀浪或海釣等戶外活動，並提醒民眾若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，多利用「118」免費報案專線。

郭姓船長昨晚操船返回水湳洞漁港時，被突來大浪打翻，漁船翻覆擱淺，還好他機警脫困未受傷，讓救難人員虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

「勝安號」漁船郭姓船長昨晚操船返回水湳洞漁港時，被突來大浪打翻，漁船翻覆擱淺，還好他機警脫困未受傷，讓救難人員虛驚一場。（記者林嘉東翻攝）

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