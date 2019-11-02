祖孫遭砂石車輾斃 沈智慧出席告別式承諾提修法

立委沈智慧（右1）出席祖孫的告別式，除安慰家屬，也表示將修法遏止類似事件重演。（立委沈智慧服務處提供）

2019-11-02 11:51:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市日前發生砂石車撞死祖孫2人的悲劇，立委沈智慧與台中市議員李中、黃馨慧今日出席2人的告別式。對於祖孫同日遭逢不幸，只留下單親媽媽一人的憾事，沈智慧說，她將在立法院提出法律修正案，要求大型車輛強制加裝防撞的安全系統，遏止類似事件重演。

上個月16日，台中市東區發生死亡車禍，外婆騎機車載讀國一的孫女下課回家，遭砂石車撞倒。沈智慧說，針對這起砂石車疑因視線死角造成這起悲劇，她將修法防止憾事再次發生。國內現今新式小客車都有加裝「雷達偵測系統」，當車輛附近有行人或車輛，警示系統即亮起或發出聲響，警示駕駛人。她認為所有大型車輛都應強制加裝這類安全系統，做好「防撞保障」，以保護用路人及行人的安全。

請繼續往下閱讀...

沈智慧也表示，依據案發路段監視器畫面顯示，「肇事砂石車原本與機車同向直行，但到了路口時，砂石車欲右轉，車頭撞倒機車，祖孫倆倒地被輾過車底，機車則卡在車頭被推行，「砂石車在撞到人之後，仍將祖孫倆拖行14公尺遠，令人髮指」。

沈智慧說，她將提案修正相關法律，對這種惡意行為加重刑責，以遏止類似事件重演。若發現雇主縱容駕駛做出這樣的行為，雇主也應受到刑法的懲處。

另外，沈智慧指出，李中、李榮鴻等議員也向她建議，現在抬頭顯示器已經很普遍，除感應器外，只要打方向燈，應該可以在抬頭顯示器出現車體死角畫面，達到雙重保障。針對這部份，她也會研擬提案修法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法