失智嬤離家上教會 警與教友協助返家

新興區前日發生一起80歲失智長輩離家去向不明事件，家屬遍尋不著求助警方，警方得知謝姓阿嬤失智前有上教會習慣，嘗試於轄區內各教會查訪，果然捎來福音，原來失智迷途阿嬤竟是在一處長老教會裏，讓家屬鬆了一口氣。（記者黃建華翻攝）

2019-11-02 10:28:59

〔記者黃建華／高雄報導〕新興區上月底日發生一起80歲失智長輩離家去向不明事件，家屬遍尋不著求助警方，警方得知謝姓阿嬤失智前有上教會習慣，嘗試於轄區內各教會查訪，果然捎來福音，原來失智迷途阿嬤竟是在一處長老教會裏，讓家屬鬆了一口氣。

警方說，韓先生當天為了找尋患有失智症的母親謝姓阿嬤（80歲）已經跑遍了整個新興區，就在跑了幾個老人家常去的地方都撲空之後，只好走進中正三路派出所求助，所長王宗明聽明原委後馬上讓警員黃紹宸、簡蓬仁查看附近監視器，並於周邊再次尋找。

請繼續往下閱讀...

警方詢問韓先生其母是否有宗教信仰，韓先生突然想起，母親於失智之前曾經多次到教會參加活動，眾人趕忙前往新興區內的各個教會協尋，終於在民族二路段的長老教會內發現走失已久的謝姓阿嬤。

原來阿嬤失智之後，還依稀記得以前上教會與教友們同樂的回憶，故而不知不覺走進了往昔熟稔的場所裡，長老教會裡的教友們也熱心地提供茶水與座椅給阿嬤休息，並也邀請她往後可以再來坐坐，溫暖的舉動也讓韓先生與謝阿嬤頻頻稱謝。

新興分局呼籲，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話之連絡卡片，以利警方快速聯繫家屬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法