正妹騎警撂客語 迷途嬤乖乖跟她走

范詩函也是高雄騎警隊好手。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-02 10:07:06

〔記者洪定宏／高雄報導〕87歲左姓老婦外出散步迷路，以客家話問路，沒人聽得懂；同為客家人的正妹騎警范詩函獲報，聽出老婦憂心地說：「我走不回家了。」范詩函安撫她：「您放心，我們幫您。」老婦乖乖搭上警車，再由家屬帶回。

不曾騎馬的范詩函，因為覺得有趣，去年加入高雄市觀光騎警隊，不僅每週受訓2天，同時繼續派出所勤務，通過B1初級馬術檢定後，今年接受B2級檢定，順利過關。

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10月30日晚間約6點12分，高雄市左營分局文自派出所巡佐李順從及警員范詩函獲報，指左營區新庄仔路有老婦迷路，需要協助。

員警趕到現場，報案民眾表示，他聽不懂老婦說的客語，但隱約知道她迷路了。

由於范詩函是客家人，隨即以客語關心老婦，老婦憂心地說：「我走不回家。」范詩函安撫她：「您放心，我們幫您。」然後搭警車前往派出所。

范詩函查詢派出所建立的迷途長者檔案，確認老婦的身分，通知家屬帶回。

范詩函（左）協助老婦（右）找到家屬（中）帶回照顧。（記者洪定宏翻攝）

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