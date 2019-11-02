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網紅空姐偷腥攝影師！綠帽夫嗆PO影片挨告 3人都判刑

張姓網紅空姐爆出婚外情，挨告離婚後反咬前夫加重誹謗，桃園地院判決出爐。（圖擷自IG）

張姓網紅空姐爆出婚外情，挨告離婚後反咬前夫加重誹謗，桃園地院判決出爐。（圖擷自IG）

2019-11-02 10:35:46

〔即時新聞／綜合報導〕網紅張姓前空姐日前與洪姓攝影師爆出婚外情風波，唐姓丈夫對張女與洪男提告妨礙家庭，最終走上離婚一途。然而「剪不斷，理還亂」的案情並未因此落幕，離婚後，張女隨即針對前夫臉書貼文反提告誹謗，桃園地方法院判決出爐，因唐男犯後態度尚可且坦承犯行，處3月有期徒刑，全案可上訴。

張女長相甜美，婚後辭去空姐一職，專心發展網紅事業，在社群網路上擁有17萬人追蹤的高人氣。唐男為協助妻子，找來洪姓攝影師幫助拍攝，不料，張洪兩人竟發展出情愫；唐男察覺有異於去年5月透過家中攝影機發現張洪在家中發生性關係，且長達4分鐘的激戰過程全發生在臥室中，使唐男怒不可遏。

怒火中燒的唐男到「爆料公社」公布張洪兩人露骨的通訊軟體對話紀錄，也對兩人提出妨礙家庭告訴，引發社會關注。根據法院判決，張洪二人遭處3個月徒刑，得易科罰金9萬元，唐男對洪男請求80萬元民事損害賠償部分，則由法院判准20萬元。

離婚後，張女反指控前夫「爆料公社」貼文中，不僅寫有使自己名譽受損的內容，更以「老公吃精神藥了，破百萬讚給影片了」文字恫嚇要公布自己及洪男的性愛影片，對此提出加重誹謗告訴。根據桃園地院判決書，法官認為唐男坦承犯行、犯後態度尚可，且並非無悔意，因此判唐男3月有期徒刑，此案可上訴。

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