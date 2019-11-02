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亡夫冥冥中守護？一通無聲電話 替7旬婦保住僅存遺產

因為一通無聲的報案電話，讓警方找到被騙了200多萬的羅姓婦人。（資料照，記者王捷攝）

因為一通無聲的報案電話，讓警方找到被騙了200多萬的羅姓婦人。（資料照，記者王捷攝）

2019-11-02 07:42:12

〔記者王捷／台南報導〕羅姓獨居7旬婦人，亡夫留給她200多萬元，遭陳姓車手集團假冒檢察官，分6次騙走大半，當羅婦將匯出最後的50萬時，警方突然上門，原因是165反詐專線接到一通無聲報案電話，是從羅家撥出，起初羅婦還以為真警察是詐騙，因為她不知道165專線、也沒報案，只哽咽說也許亡夫冥冥中在保護他，最後警方將車手集團一網打盡，但報案電話到底是誰打的？至今是個謎團。

今年8月，警方從一件詐欺案，鎖定以陳姓少年為首的車手集團，成員假扮檢察官，向受害人誆稱帳戶遭監管，在短短2個月間13位被害人受騙金額高達1600多萬，能找到獨居的7旬羅姓婦人，讓警方也覺得很意外，因為羅婦直到見到警方登門，還不曉得自己被騙，警方會知道羅婦是被害人之一，是因為一通無聲報案電話。

7月初，165專線接到一通無聲的電話，電話住址登記在羅婦家，羅婦當時稱沒有被騙，直到7月10日羅婦第一次被車手騙錢，歹徒得手後還要羅婦到超商收偽造的「管收證明」，誆羅婦等案件結束後可以領回，就這樣在一個多月中羅婦被同樣手法騙了6次。

羅婦當時以為自己涉案，將「管收證明」放在自家的神明桌上求平安，直到8月間，警方透過證據交叉比對，從「無聲報案」認為羅婦是陳男車手集團的被害人。

當警方問羅婦有沒有被騙時，羅婦堅持說沒有，有經驗的偵查佐換個方式問她，是否曾有「檢察官」找過她？羅婦才領著警方到神明桌前，指著一疊「管收證明」自稱每次收到「檢察官」的單據就會擺在神明桌上求平安。

後來警方才知道，羅婦亡夫留給羅婦的200多萬，已經被詐騙集團騙走大半，羅婦聽完警方的解釋，傷心告訴警方，在警方登門前，歹徒才剛跟她連絡，要求最後一次匯款，還好警方及時守下剩下的50萬，但警方告訴羅婦，是因為她有打165反詐專線，否則警方也找不到她。

羅婦也很納悶，她獨居也不知道165專線，至於這通無聲的報案電話倒底是誰打的？她認為可能冥冥中亡夫有保佑，而警方至今還沒有頭緒，並呼籲目前警方還沒找到所有被害人，如果今年有類似被假檢察官騙錢的情況可以通知警方。

警方逮捕陳姓車手集團成員。（記者王捷翻攝）

警方逮捕陳姓車手集團成員。（記者王捷翻攝）

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