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對警方舉牌「辛苦了」 所長卻驚呼：快攔住他！

有駕駛用海報寫下「辛苦了」通過攔截點，讓所長莊世雄不敢大意。（記者王捷翻攝）

有駕駛用海報寫下「辛苦了」通過攔截點，讓所長莊世雄不敢大意。（記者王捷翻攝）

2019-11-02 00:32:25

〔記者王捷／台南報導〕警方凌晨擴大臨檢，一位汽車駕駛通過攔檢點時高舉一張約半開大小的海報，站崗站到滿身汗的警員都覺得好窩心，揮動指揮棒要駕駛快通過，不過市警三分局的安順所長莊世雄突然驚呼「快攔下來！」當警員納悶時，莊世雄才說，那種大小的海報怎麼可能臨時在車上做出來，一定時隨身帶在車上，曾有類似案例用這招躲過警方臨檢，警員將駕駛攔查後，發現沒有異狀才對駕駛道謝讓他離開。

警方1日晚間擴大酒駕取締，直到2日凌晨，不過市警三分局在臨檢時雖然沒有意外，但是卻有意想不到的狀況，一名駕駛在汽車駕駛座內，高舉一張「辛苦了」的黃底黑字的海報特別醒目，海報遮住駕駛整張臉，但一時崗位的警員沒發現這個細節，覺得駕駛很窩心，吹哨、揮棒要駕駛快點通過。

當警員掛著微笑，說最近民眾很熱情的時候，曾在霹靂小組的所長莊世雄卻笑不出來，還對身邊的警員驚呼「快把那輛車攔下來！」有年輕的警員覺得很奇怪，這時候莊世雄才說，如果是小紙條，他還覺得窩心，有可能是民眾遠遠看到攔檢點時，在車上寫下來的，但半開的海報，還用電腦列印出字體，絕對不可能臨時在車上做出來。

莊世雄說，他一看到這張大字報，直覺認為這駕駛是隨身攜帶在車上，也許駕駛是對警方很友善，看到警方就舉海報，但他知道有時候看起來最安全的地方越危險，也曾有類似案例是在車內舉海報，通過臨檢點的案例，如過車內有違禁品，或是酒駕警方也無從得知。

最後警方將駕駛攔下，從車窗外迅速查看一下車內狀況與是否有酒氣，覺得沒問題後才向駕駛道謝，讓駕駛離開。

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