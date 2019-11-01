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5歲男童倒臥浴室慘死 外婆涉虐待收押

外婆涉嫌虐死孫子，法院晚間裁定羈押禁見。（記者陳慰慈攝）

外婆涉嫌虐死孫子，法院晚間裁定羈押禁見。（記者陳慰慈攝）

2019-11-01 22:35:18

〔記者王定傳／新北報導〕一名5歲男童昨天被發現倒在外婆住處浴室血泊中，送醫不治死亡，檢警今日下午相驗，發現男童頭部額頭血腫、全身有多處新舊傷痕，加上外婆供詞避重就輕，懷疑她涉嫌虐待，新北地檢署複訊後依涉犯凌虐致死罪重罪，且有串證之虞向法院聲押禁見，新北地院晚間裁定收押禁見。

據了解，這名男童的父母離異，因此由外婆負責照料，不料，昨天下午，男童因不明原因倒臥浴室，送醫急救後仍回天乏術。

不過，辦案人員發現男童骨瘦如柴，身上有多處疑似燙傷、勒痕的新舊傷，懷疑遭人凌虐，決定相驗釐清死因。

檢警今日相驗後發現，男童頭部額頭血腫，臉部也有3道撕裂傷，懷疑遭推打後，撞擊馬桶重傷。涉案的外婆雖否認犯行，但檢方仍懷疑她涉有重嫌，又有串證之虞，決定聲押。

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