藍綠白齊聚前夕台南擴大臨檢 黃偉哲：不容許破壞秩序

黃偉哲今天晚上到臨檢點慰問警方。（記者王捷攝）

2019-11-01 23:22:12

〔記者王捷／台南報導〕星期六藍綠兩場造勢活動都在台南，傳出蔡賴同框、韓朱合體、捕捉野生阿北，讓選情升溫，但是警方也收到情資，擔心有特定對象將來鬧場，市長黃偉哲今天晚間慰問警方擴大臨檢，送紅包替警方加油，他說因為台南交通事故高居不降，雖然在8月開始大執法後死傷事故有降低8%，但還是要加強。另外明天超級星期六，絕對不容許任何人有挑釁行為，維安絕對要滴水不漏，因此特別在今晚給警方打氣。

台南市的交通狀況讓市長黃偉哲很重視，今年一到七月的死傷數字不是很理想，雖然9月份有降低，但仍要警方加強，所以不管闖紅燈還是酒駕，都要嚴加取締，所以特別在今天前往警局慰勞加油。

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另外，明天是超級星期六，藍、綠、白都在台南，黃偉哲說，有傳說蔡賴要合體，韓市長要與朱立倫、吳敦義、柱柱姐合體，因此警方會備感吃重，所以也是要提前慰勞警方，明天希望維安做到滴水不漏，務必不要讓任何人挑釁、破壞秩序。

黃偉哲說，明天不管扔雞蛋、扔石頭還是扔鞋子一律不許可，要替警方宣示執法的決心，希望今天晚上臨檢能平安度過，明天也能順利，不要發生任何意外。

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