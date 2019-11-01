為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

藍綠白齊聚前夕台南擴大臨檢 黃偉哲：不容許破壞秩序

黃偉哲今天晚上到臨檢點慰問警方。（記者王捷攝）

黃偉哲今天晚上到臨檢點慰問警方。（記者王捷攝）

2019-11-01 23:22:12

〔記者王捷／台南報導〕星期六藍綠兩場造勢活動都在台南，傳出蔡賴同框、韓朱合體、捕捉野生阿北，讓選情升溫，但是警方也收到情資，擔心有特定對象將來鬧場，市長黃偉哲今天晚間慰問警方擴大臨檢，送紅包替警方加油，他說因為台南交通事故高居不降，雖然在8月開始大執法後死傷事故有降低8%，但還是要加強。另外明天超級星期六，絕對不容許任何人有挑釁行為，維安絕對要滴水不漏，因此特別在今晚給警方打氣。

台南市的交通狀況讓市長黃偉哲很重視，今年一到七月的死傷數字不是很理想，雖然9月份有降低，但仍要警方加強，所以不管闖紅燈還是酒駕，都要嚴加取締，所以特別在今天前往警局慰勞加油。

另外，明天是超級星期六，藍、綠、白都在台南，黃偉哲說，有傳說蔡賴要合體，韓市長要與朱立倫、吳敦義、柱柱姐合體，因此警方會備感吃重，所以也是要提前慰勞警方，明天希望維安做到滴水不漏，務必不要讓任何人挑釁、破壞秩序。

黃偉哲說，明天不管扔雞蛋、扔石頭還是扔鞋子一律不許可，要替警方宣示執法的決心，希望今天晚上臨檢能平安度過，明天也能順利，不要發生任何意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
痛批民進黨控制9成媒體 韓國瑜：人民一定要站起來
2019-11-01 22:19

痛批民進黨控制9成媒體 韓國瑜：人民一定要站起來
民主自由要握在手上！蔡英文籲年輕人：明年一定要投票
2019-11-01 21:31

民主自由要握在手上！蔡英文籲年輕人：明年一定要投票
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
超級星期六防「蛋襲」韓國瑜重演 台南蒐證警力增近3倍
2019-11-01 20:48

超級星期六防「蛋襲」韓國瑜重演 台南蒐證警力增近3倍
超級星期六決戰台南！蔡賴首次同台 韓、柯都來搶票
2019-11-01 17:41

超級星期六決戰台南！蔡賴首次同台 韓、柯都來搶票
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播