11/1 今彩539頭獎開出2注 雙贏彩頭獎開出1注

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-01 22:29:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月1日）開獎的第108000262期今彩539，頭獎開出2注，每注各得獎金800萬元，分別由桃園市桃園區豐林里三民路三段535號1樓的「金鑽電腦彩券行」、新竹市東區豐功里建功一路186號1樓的「齊億彩券行」開出；第108000262期雙贏彩，頭獎開出1注，由台東縣成功鎮忠智里民權路30號的「億彩商行」開出1注，可得獎金1500萬元；第108000095期大樂透，頭獎摃龜。

第108000095期大樂透中獎號碼為「12、15、23、33、41、42，特別號：11」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共27注中獎，每注可得5萬9784元；肆獎共82注中獎，每注可得1萬2654元；伍獎共1655注中獎，每注可得2000元；陸獎共2500注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6669注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9785注中獎，每注可得400元。

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第108000095期49樂合彩中獎號碼為「12、15、23、33、41、42」，四合8注中獎，可得20萬元；三合共88注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2892注中獎，每注可得1250元。

第108000262期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、08、09、11、15、16、17、20、22、24」，頭獎開出1注，可得1500萬元；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共182注中獎，每注可得500元；肆獎共2350注中獎，每注可得100元。

第108000262期今彩539中獎號碼為「04、16、26、27、29」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共6430注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5761注中獎，每注可得50元。

第108000262期39樂合彩中獎號碼為「04、16、26、27、29」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共203注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7655注中獎，每注可得1125元。

第108000262期3星彩中獎號碼為「516」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000262期4星彩中獎號碼為「7667」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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