榮騰公司佈「陣」吸金48億 負責人陳為榮重判18年

榮騰網路行銷股份有限公司負責人陳為榮設計「三角矩陣」吸引民眾加入會員。（資料照）

2019-11-01 21:02:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市榮騰網路行銷公司（簡稱榮騰公司）負責人陳為榮，從2013年10月起以多層次傳銷方式，吸引民眾投入資金購買會員資格，誆依據「三角矩陣」計算方式，投資者可獲最高30倍的投資報酬率，成功吸金逾48億元。桃園地方法院一審法官認為陳為榮等人造成廣大會員財產損害甚鉅，也危害國家金融秩序的安定，今天依違反銀行法重判陳為榮18年有期徒刑、榮騰公司罰金1億元。

同案被告還有陳為榮的妻子、擔任公司總監的陳宥麒，判刑12年有期徒刑；主要營運中心負責人巫政陞、黃麟鈞、黃唯品分判1年8月、1年6月、1年2月有期徒刑。

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判決指出，陳為榮設計出「三角矩陣」投資制度模式，並向經濟部智財局申請專利後，從2013年廣為吸收會員，讓會員們相信加入會員，擁有「母球、子球、公球」且數量足夠，就有可觀獲利。

陳為榮誆騙投資者購買4200元商品取得會員資格，獲得1顆母球後，每月再花4200元購物，就能再獲得公球、子球、公司加贈的子球，每顆球若因會員能拉人入會等條件，都進入三角矩陣中，每筆4200元投資，就可能會在3年後領回12萬元。

以豐厚的獲利為幌子，讓陳為榮短短6年吸收超過2萬名會員，吸金約48.7億元，判決指出，因第一代榮騰會員（會員稱榮騰一）加入速度減緩、獎金分配變差，陳為榮於2016年10月又成立「榮騰二」，祭出每月繳更多錢，短時間就能有更高獲利來吸引新會員的加入，以解決榮騰公司後金補前金不足的窘境。

法官認為，榮騰公司非法吸金規模龐大，對廣大會員造成嚴重財產損害，也危害國家金融秩序的安定，甚至有被害人因投資而借貸、在非法吸金案爆發後不堪經濟壓力而尋短死亡。且陳為榮等人至今未返還犯罪所得給會員，已依他們違反銀行法酌情判刑，全案還能上訴。

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