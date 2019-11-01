避免新住民誤觸賄選法網 北檢檢察長拜會移民署長

台北地檢署檢察長邢泰釗（左），今特地拜會綽號「邱霸子」的移民署長邱豐光（右），討論關於新住民的查賄及反賄宣導事宜。（北檢提供）

2019-11-01 23:52:13

〔記者錢利忠／台北報導〕明年初正副總統及立委選舉邁入倒數階段，為維護選舉過程的公平，落實民主政治選賢與能的機制，檢方及司法警察機關，開始展開查賄及反賄選宣導行動，而隨著跨國婚姻現象逐漸普及，包括中國配偶在內等新住民，也能取得投票資格，為避免新住民誤觸賄選法網，台北地檢署檢察長邢泰釗今特地拜會綽號「邱霸子」的移民署長邱豐光，討論查賄及反賄事宜。

今天邢泰釗特地偕同北檢主任檢察官黃冠運、主任觀護人劉寬宏、組長觀護人陳淑真、邱書偉等人，前往移民署拜會移民署長邱豐光，共同討論查賄及反賄選工作。

請繼續往下閱讀...

移民署會後表示，除要向賄選宣戰之外，也將與北檢合作，加強賄選情資，並配合檢察官指揮全力查賄，同時也將首度與北檢合作，拍攝「多元群族維護台灣民主價值的反賄選影片」，希望透過影片讓新住民了解賄選的樣態及相關法律規範，避免新住民因不諳法令而誤觸法網。

另外也將針對不熟悉民主選舉制度的新住民們，透過反賄選等宣導工作，加強其對選舉制度的了解，落實不買票、不賣票，要檢舉等民主法治觀念。

台北地檢署檢察長邢泰釗（左5），今特地拜會綽號「邱霸子」的移民署長邱豐光（左6），討論關於新住民的查賄及反賄宣導事宜。（北檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法