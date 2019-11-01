離奇！兒子去年民雄空屋暴斃 老父剛出獄竟也燒死在同處

劉姓老翁持球棒將友人打成重傷致死。（資料照，記者林宜樟翻攝）

2019-11-01 20:19:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉71歲劉姓老翁，8年前因與蔡姓友人起爭執，竟拿球棒痛毆蔡男，把蔡男打到內臟破裂，腹腔大量出血，傷重不治；劉翁因傷害致死罪被判8年多定讞，昨天假釋後，今天凌晨竟被發現燒死在鄉內一棟無人居住的空屋，已成焦屍，正由檢警調查確切死因。

劉姓老翁和蔡姓友人是朋友，蔡男比劉小17歲，劉翁被以大哥看待，一群人常在廟前空地聚集，偷竊、恐嚇，是地方頭痛人物。

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2011年5月，罹患肝病的蔡男因心情差，清晨跑去劉家找劉的兒子，說要「下象棋」，但對方不肯，蔡男拿起菜刀要砍人，劉男嚇得逃走；蔡男拿著菜刀亂晃，發現劉翁正在上廁所，竟一腳將門踢開，拿著菜刀嗆聲「阮再活只有3天，不怕死！」，然後把菜刀扔掉跑走。

劉翁覺得憤怒，認為小弟竟向大哥嗆聲，隔天拿著球棒和菜刀找到蔡男，劉把菜刀丟給蔡，大喊「來拚輸贏！」蔡拿著菜刀比劃，一旁民眾將刀奪下，劉拿著球棒痛毆蔡約1分鐘後，返家睡覺，蔡男傷重不治。

劉翁被警方逮捕，入獄服刑，昨天假釋出獄，卻在一處空屋被發現已燒成焦屍；劉的兒子去年也在此空屋暴斃，父子倆人都死在同一棟空屋，讓地方議論紛紛。

劉姓老翁被發現燒死在一處空屋。（記者林宜樟翻攝）

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