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首頁　>　社會

潤寅詐貸百億元案燒不完 鎖定配合廠商再搜索約談8人

北檢今針對潤寅案，發動第5波搜索及約談行動。（記者錢利忠攝）

北檢今針對潤寅案，發動第5波搜索及約談行動。（記者錢利忠攝）

2019-11-01 18:53:49

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦潤寅實業涉向14家銀行詐貸逾百億元案，近期密集發動搜索及傳喚行動，今天再發動第5波行動，兵分10路搜索潤寅的配合廠商，約談5被告、3證人到案。

上月16日，檢調才發動第4波搜索，約談福懋公司副總黃明堂等5人，複訊後聲押禁見黃明堂、黃的小姨子林寶菊、水果行業者蕭炯桂等3人獲准。

檢調調查，潤寅在中國等境外地區設立多家紙上公司，透過假交易及複雜的轉投資，騙過14家銀行詐貸得手逾百億元。

案發前潤寅負責人楊文虎夫婦曾找立委疏通，並在全案曝光前潛逃香港遭通緝迄今；今年6月，銀行聯繫不上夫婦倆，才確定受騙。

今年6月21日，檢調發動首波約談行動，通緝楊文虎夫婦；潤寅千金楊宇晨因早一步被境管，9月20日她企圖搭機離境時被逮，目前仍在押。

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