為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「活佛」鎖車門硬上女友人 潛逃中國13年的下場是…

自稱印度王子、活佛轉世的楊男性侵女友人，一審判3年4月徒刑，高等法院今駁回上訴。（示意圖）

自稱印度王子、活佛轉世的楊男性侵女友人，一審判3年4月徒刑，高等法院今駁回上訴。（示意圖）

2019-11-01 20:31:19

〔記者楊國文／台北報導〕47歲男子楊鎬自稱印度王子、活佛轉世，15年前和女友人喝酒後竟性侵她，5個月後，被控假藉討論宗教等問題，涉性侵2女，立即潛逃中國躲匿13年後遭遣返回國。楊男涉性侵女友人部份，一審判3年4月徒刑，上訴後，高等法院今駁回上訴；可上訴三審。

至於楊男涉性侵2女部份，台北地院今年7月依2個強制性交罪判他5年徒刑，正由高院審理中。

檢警調查，楊男自稱法號「札西德勒」、「拿旺額薩」，2004年6月25日凌晨，32歲的楊男和女友人在北市酒館飲酒，佯稱開車載她回家，卻在她上車後將車門鎖住，強行脫掉她的衣褲，性侵得逞，檢方同年11月26日依強制性交罪將他起訴。

離譜的是，楊男被起訴後的第兩天，即2004年11月28日，邀約對藏傳佛傳有興趣、剛認識女友人到北市一家飯店見面，以討論宗教話題為由她到房間，趁機將燈光調暗時，被害人察覺有異想離去，楊男突然強行擁抱、撫摸她，被害人雖反抗，哭訴「你不要這樣子」，仍遭手指性侵得逞。

4天後，楊男巧遇之前工作認識的一位女友人，邀約她吃晚餐，又帶她到北市同一家飯店房間聊天，女友人深夜想離去，卻遭楊男強行擁抱，褪去衣、褲後性侵得逞。

台北地院2005年5月審理期間，楊男自知難逃法網，趁機潛逃到中國，北院同年5月底發布通緝，楊男一逃13年之久，直到2018年底，被中國盤查發現違法滯留而將他遣返回國受審。

台北地院先對楊涉性侵第一件女友人案審理，因楊男認罪，並賠償被害人達成和解，今年一月判楊3年4月，上訴後，高院將上訴駁回。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大學女師控活佛性侵 同居11年雙修千次
2018-12-24 06:00

大學女師控活佛性侵 同居11年雙修千次
熟睡少女下體突有異物感 竟是女伴侶持假陽具…
2019-10-30 19:03

熟睡少女下體突有異物感 竟是女伴侶持假陽具…
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
旅拍迷姦少女 「色影師」竟散布裸照反譏：有腦洞
2019-10-30 18:28

旅拍迷姦少女 「色影師」竟散布裸照反譏：有腦洞
車頂高度有限…170公分少女「車震」 告洗車場老闆性侵不成
2019-10-29 16:51

車頂高度有限…170公分少女「車震」 告洗車場老闆性侵不成
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場
基隆鬼父性侵13歲女兒29次還要「跨年炮」 確定要關20年
2019-10-29 11:36

基隆鬼父性侵13歲女兒29次還要「跨年炮」 確定要關20年
SBL球星偷吃女大生 賠未婚妻320萬卻想扣掉「聘金喜餅錢」
2019-10-22 07:14

SBL球星偷吃女大生 賠未婚妻320萬卻想扣掉「聘金喜餅錢」

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播