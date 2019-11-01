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首頁　>　社會

超級星期六防「蛋襲」韓國瑜重演 台南蒐證警力增近3倍

韓國瑜上次到台南遭蛋襲。（記者王捷攝）

韓國瑜上次到台南遭蛋襲。（記者王捷攝）

2019-11-01 20:48:03

〔記者王捷／台南報導〕高雄市長韓國瑜明天將在台南市東區替立委參選人洪秀柱造勢，而上次韓國瑜到台南南區造勢時被民眾扔了6顆雞蛋，警方這次加了近3倍的蒐證警力到會場，希望能全方位蒐證，保證不會漏掉任何蒐證畫面。

韓國瑜「放韓假」首場10月到台南南區水萍塭公園造勢，但是抗議聲音不斷，從一早就有民眾到水萍塭公園貼「尋人啟事」，諷刺高雄人找不到韓市長，在晚會結束後，韓國瑜在離開前又被扔了雞蛋，還好有隨扈與熱心民眾替韓擋蛋。

民進黨與警政署得知這個訊息，都希望徹查，當時警方為了找出扔蛋者，耗盡整個分局的偵查能量，甚至將蛋殼碎片拼湊起來，希望能從蛋殼上找到指紋，不過仍沒有結果，最後警方還是土法煉鋼，過濾172支監視器和密錄器，才找到扔蛋人。

這次，韓國瑜再次到台南造勢，警方為了韓國瑜站台的一個多小時，安排隨扈編組2車8人次，造勢場合制服警力60人次，便衣警力32人次，蒐證警力21人次，合計121人次。尤其這次的蒐證警力，比首場造勢活動多了近3倍，警方指出，這次會全力收集各項維安情資，確保活動安全。

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