國安私菸案開庭 張恒嘉：逃漏稅的是華航

北院開庭偵查私菸案，國安局少校吳宗憲訊後步出法院。（記者王藝菘攝）

2019-11-01 17:18:26

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理國安特勤私菸案，今開庭傳喚時任總統府侍衛室少校軍官吳宗憲、張恒嘉進行準備程序，2人仍維持先前的無罪答辯，張恒嘉補充強調，本案的納稅義務人是擅自銷售未稅菸品的華航公司人員，他沒有圖利他人之意，專機入境當天他休假，並不是由他派車、借車及發送電話紀錄，他否認觸犯逃漏稅捐、裝載漏稅物品等罪。

吳宗憲維持先前答辯，未當庭補充新說詞。張恒嘉則補充指出，國安人員並非本案的納稅義務人，而是華航，國安人員向華航人員訂菸時，也沒人告知他們應該繳稅、補稅，他主觀認知自己沒有逃漏稅之意，至於華航賣菸時有沒有繳稅，他並不知情。

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張恒嘉否認觸犯貪污治罪條例的裝載漏稅物品罪，也沒有圖利他人之意，訂菸也與他的侍衛室公務員職責無關；7月19日至21日他休假，總統專機22日上午返台，前往運菸的軍車並非他所派遣或商借，也不是他下達電話紀錄，他請法官查明他當時是「押車」還是「搭便車」出關。

張恒嘉的辯護律師游儒倡主張，全案起訴架構有問題，2016年3月開始的總統專機向華航大量訂菸、機邊交貨模式，檢方不應將根本未上機的菸品，視同為從國外、飛機上購入攜回的未稅菸，而認定被告涉及逃漏稅；且依菸酒稅法，9200多條從華膳空廚保稅倉庫拖運至停機坪的菸品，一離開倉庫就視為「進口」，因此逃稅的納稅義務人，應是擅自銷售未稅菸品給國安特勤的華航人員。

游儒倡並指出，免稅菸不可以在網路銷售，華航卻設計網頁，提供國安人員上網訂購，不但違反菸害防治法，也坐實賣菸的華航才是真正的逃漏稅者；張恒嘉並沒有逃漏稅的主觀認知，充分信任華航是合法賣菸，數年來華航未制止、也未要求購菸的國安人員繳稅；張也沒有圖利之意，關務人員是基於外交部的禮遇專機公文，才免經查驗禮遇通關，並非因張的國安特勤身分才不查驗，應不構成圖利。

吳宗憲的辯護律師表示，本案是依國賓禮遇條例通關，享有豁免通關的稅責，不適用一般通關限制「每人1瓶酒、1條菸」的免稅上限，檢方將二者混為一談，是在誤導社會大眾；桃園市財政局依菸酒管理法裁罰華航600萬元，也可佐證此案的納稅義務人是擅自賣菸的華航，並非買菸的國安人員。

全案共起訴13人，包括國安軍官9人與華航人員4人，法官採分批傳喚開庭，預定12月先後傳喚華航前副總經理邱彰信、空品處代組長黃川禎等人。

北院開庭偵查私菸案，國安局少校張恒嘉訊後步出法院。（記者王藝菘攝）

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