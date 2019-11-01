網瘋傳中市「死亡下坡」區間測速將開罰 警：是真的

近日LINE瘋傳的訊息，網友還附上照片。（記者許國楨翻攝）

2019-11-01 17:49:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市向上路六段往台中港方向是一段數百公尺長下坡，近年來大小車禍不斷被喻為「死亡下坡」，近日LINE瘋傳「向上路龍井交流道出口區間測速設置已建置完成，在路標指示牌後方，請各位大哥大姐行經該下坡路段，注意車輛限速（包括機慢車車道），以免受罰，附上照片辨識〜」，警方今天證實該則訊息是真的，只是目前雖屬測試階段，仍呼籲民眾勿搶快。

市警局為了防範嚴重超速及交通事故發生，加強速度管理，特別規劃在沙鹿區向上路6段的長下坡路段（全長約1.7公里），以及台61線西濱快速道路大約151公里處到157公里處（全長約6公里），建置區間平均速率執法設備，最近廠商陸續將測速鏡頭上架，可能讓行經民眾誤以為已開始運作，才會在LINE群組瘋傳彼此提醒，連警方都接到不少詢問電話，

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為此市警局交通大隊今天證實，該則網路訊息是真的，但目前仍屬測試階段，尚未開始執法，本月起已陸續進行測試，預定明年初開始執法。

大隊長林沐弘表示，區間平均速率執法有別於傳統測速照相桿，藉由雷達或雷射偵測車輛的瞬間車速，可以改善駕駛人在接近測速照相桿之前才減速，一旦通過後即加速駛離的現象，大幅提升了「速度控制的有效距離」，除可促使駕駛人落實使用低速檔、有效降低超速違規，更可以降低因為搶快所衍生的其他交通違規行為。

市警局長楊源明呼籲，隨著科技日新月異，逐漸將科技運用在交通執法，有助於落實各項交通違規的改善，以達到降低交通事故的最終目的，維護所有用路人行車安全，但也期許「交通安全的觀念」能深植在每一位市民的心。

近日LINE瘋傳的訊息，網友還附上照片。（記者許國楨翻攝）

警方證實該訊息是真的，區間測速設置已進入測試階段。（記者許國楨翻攝）

警方證實該訊息是真的，區間測速設置已進入測試階段。（記者許國楨翻攝）

警方今天證實該訊息是真的，區間測速設置已進入測試階段。（記者許國楨翻攝）

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