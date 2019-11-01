除草發現「一團白樹枝」 驚見「帶皮」骸骨躺樹下

警方繪製的無名屍發現地。（記者王捷翻攝）

2019-11-01 18:35:55

〔記者王捷／台南報導〕台南市南區公墓群在上個月26日除草時，除草工人遠遠見到一團「白樹枝」，近看才驚見是一具白骨，白骨間還有部分皮膚包捲著骸骨，警方獲報後將屍體交由檢方相驗，法醫排除有他殺可能，但也無法掌握死者身分，只能慢慢撥開死者留下的皮膚，發現唯一的殘缺刺青作為辨識，也由牙齒數量與腰椎的退化性關節炎，研判年紀較長，市警六分局今天公布特徵，希望能協助死者返家。

10月26日上午，除草工人進入南山公墓群除草，結果在一處沒有墓碑的撿骨墓旁的樹下，發現蠟化乾屍，屍體有部分已經成了枯骨，部分骨頭還包著蠟化皮膚，但是衣著完整，工人見狀急忙向警方報案。

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死者著白色T恤、四角男性內褲、牛仔長褲、夾腳拖鞋等，衣著與骨骸皆完整，惟體表已呈完全骨骸化，但現場未發現身分證件或交通工具等。

南檢相驗後，初步調查全身骨骸大致無缺，骨骸上未發現骨折、凹陷或銳、鈍器傷痕，死者應該是男性、有灰白短髮、上排牙齒皆退化脫落、下排牙齒左右僅餘1顆，腰椎則有退化性關節炎，研判年紀較長，其中疑似左肩處有殘缺刺青圖案。

依據白骨化狀態研判，死亡時間應有3個月以上，法醫已採集相關跡證送驗建檔，警方今天公布死者特徵，希望有認識死者的民眾能跟市警六分局告知。

法醫攤開死者捲住白骨的皮膚，發現有殘缺的刺青特徵。（記者王捷翻攝）

死者所穿的拖鞋。（記者王捷翻攝）

死者所穿四角褲。（記者王捷翻攝）

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