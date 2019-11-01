為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

除草發現「一團白樹枝」 驚見「帶皮」骸骨躺樹下

警方繪製的無名屍發現地。（記者王捷翻攝）

警方繪製的無名屍發現地。（記者王捷翻攝）

2019-11-01 18:35:55

〔記者王捷／台南報導〕台南市南區公墓群在上個月26日除草時，除草工人遠遠見到一團「白樹枝」，近看才驚見是一具白骨，白骨間還有部分皮膚包捲著骸骨，警方獲報後將屍體交由檢方相驗，法醫排除有他殺可能，但也無法掌握死者身分，只能慢慢撥開死者留下的皮膚，發現唯一的殘缺刺青作為辨識，也由牙齒數量與腰椎的退化性關節炎，研判年紀較長，市警六分局今天公布特徵，希望能協助死者返家。

10月26日上午，除草工人進入南山公墓群除草，結果在一處沒有墓碑的撿骨墓旁的樹下，發現蠟化乾屍，屍體有部分已經成了枯骨，部分骨頭還包著蠟化皮膚，但是衣著完整，工人見狀急忙向警方報案。

死者著白色T恤、四角男性內褲、牛仔長褲、夾腳拖鞋等，衣著與骨骸皆完整，惟體表已呈完全骨骸化，但現場未發現身分證件或交通工具等。

南檢相驗後，初步調查全身骨骸大致無缺，骨骸上未發現骨折、凹陷或銳、鈍器傷痕，死者應該是男性、有灰白短髮、上排牙齒皆退化脫落、下排牙齒左右僅餘1顆，腰椎則有退化性關節炎，研判年紀較長，其中疑似左肩處有殘缺刺青圖案。

依據白骨化狀態研判，死亡時間應有3個月以上，法醫已採集相關跡證送驗建檔，警方今天公布死者特徵，希望有認識死者的民眾能跟市警六分局告知。

法醫攤開死者捲住白骨的皮膚，發現有殘缺的刺青特徵。（記者王捷翻攝）

法醫攤開死者捲住白骨的皮膚，發現有殘缺的刺青特徵。（記者王捷翻攝）

死者所穿的拖鞋。（記者王捷翻攝）

死者所穿的拖鞋。（記者王捷翻攝）

死者所穿四角褲。（記者王捷翻攝）

死者所穿四角褲。（記者王捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嚇死！鬼月受託打掃出租房屋 清潔工驚見白骨
2019-08-15 23:21

嚇死！鬼月受託打掃出租房屋 清潔工驚見白骨
房東收回屋子驚見白骨 女房客疑伴母屍逾年
2019-08-15 05:30

房東收回屋子驚見白骨 女房客疑伴母屍逾年
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
外出失蹤2年後化作被樹葉掩蓋的白骨 警疑男死於SM實驗...
2019-04-18 12:21

外出失蹤2年後化作被樹葉掩蓋的白骨 警疑男死於SM實驗...
宜蘭民眾上山除草驚見白骨 現場有繩索疑自殺
2019-02-27 17:18

宜蘭民眾上山除草驚見白骨 現場有繩索疑自殺
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場
男留紙條說要闖事業 1年後卻成了白骨
2019-02-01 14:25

男留紙條說要闖事業 1年後卻成了白骨
六龜山區打獵驚見白骨 竟是年初離家出走老翁
2018-12-31 09:43

六龜山區打獵驚見白骨 竟是年初離家出走老翁

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播