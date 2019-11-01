女大生當家教遭學生猥褻 機智傳密碼給男友獲救

某國立大學吳姓研究生應徵女家教竟企圖硬上。（情境照）

2019-11-01 18:02:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某國立大學吳姓研究生應徵女家教竟企圖硬上，遭抵抗竟口出「妳讓我抱不就沒事了，妳現在這樣反抗，反而讓我有反應了知道嗎？」女家教機智以帳戶密碼向男友求救，才得以逃出狼爪，新竹地院判吳男需賠償女大生10萬元。

判決書指出，女大生小美（化名）應徵吳男於網際網路上刊登尋找英文家教訊息，約定2017年4月6日試教，吳男提議到他租屋處查看教學環境，進門後吳男先是以「妳今天有化妝？」、「妳有染過頭髮嗎？頭髮顏色怎麼不一樣？」等語挑逗，並藉機撫摸頭髮及肩膀，小美閃躲、厲聲斥責，吳男竟恫嚇稱：「妳真的激怒我了，妳繼續這樣的話我就要對妳使用暴力！」、「妳讓我抱不就沒事了，妳現在這樣反抗，反而讓我有反應了知道嗎？」

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吳男見小美退往門邊蜷縮狀似使用手機求救，復起身逼近，伸手將小美困於大門和衣櫃間壁角，以身體壓住門，此時再以右手壓住小美身體，以左手搓揉右胸部與腰部，以此強暴方式猥褻，小美遭吳男獸性粗暴侵害，戕害性自主之人格權，身心驚恐不已，殊難平復，憤而求償10萬元。

吳男坦承罵小美「你剛才吃飯為何沒給我錢，你是靠試教出來騙吃騙喝」、「你男朋友知道你那麼賤嗎？如果妳再做這樣的要求，他就告訴她男友，妳是這樣的人」，小美突然咬他臉左下角，剛好咬到痘痘、流很多血，他認為是小美因探知他家境優渥，藉家教機會接近，意欲發展超友誼關係，但他嚴正拒絕其愛慕追求行為，因而惱羞成怒設計出遭妨害自由及強制猥褻等假象，實為「報復性嫁禍及設局陷害行為」。

法官發現，小美男友在她第一次求救時，尚誤以為她在開玩笑，回傳「好棒棒」等圖片，直至小美傳送其帳戶密碼等私密訊息，才知出事並開始營救，營救過程中，確實因電梯受管制、不知悉小美所在位置，始前往7樓2次尋找，可見其情節為真，最後判吳男應賠償10萬元。

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