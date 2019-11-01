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離職高球場總座恐嚇董座 嗆揭弊索討2600萬

劉男不滿董事長逼他離職，竟傳訊息揚言揭露「消防安檢違失」等弊情，恐嚇索討人民幣600萬元，約新台幣2600萬元，被判4月徒刑、得易科罰金12萬元定讞。

劉男不滿董事長逼他離職，竟傳訊息揚言揭露「消防安檢違失」等弊情，恐嚇索討人民幣600萬元，約新台幣2600萬元，被判4月徒刑、得易科罰金12萬元定讞。

2019-11-01 18:41:29

〔記者楊國文／台北報導〕中國上海虹橋高爾夫球場前總經理劉耀忠，不滿球場董事長楊思漢逼迫他離職，竟傳訊息揚言揭露「消防安檢違失」等弊情，向楊男恐嚇人民幣600萬元，約新台幣2600萬元；高等法院今依恐嚇取財未遂罪判劉4月徒刑、得易科罰金12萬元定讞。

判決指出，楊思漢經營中國上海虹橋高爾夫球場，2016年5月25日起聘任劉耀忠擔任總經理，劉任滿2年後提出辭呈離職。

劉男認為是遭楊男逼迫離職，心生不滿，離職後兩週起，以手機陸續傳送12則訊息給楊男，指稱上海虹橋高球場有不法情事導致人員離職、將檢舉公司積欠高額水費、消防安檢違失及無故建物等事，恐嚇楊男應支付他人民幣600萬元，約新台幣2600萬元，劉男揚言，若楊未於期限內答覆，將把相關資料寄出，並稱「後果如何、我相信楊董應該很清楚」、「如果造成您中國資產歸零，全部被中國政府沒收，不要說我沒有提醒您」等話，楊男因心生畏懼，回台向刑事局報案。

士林地檢署偵辦後，認定事證明確，將劉男起訴，士林地院依恐嚇取財未遂罪判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

上訴後，劉男仍否認犯行，庭訊辯稱，當初是楊男答應給付紅利給他，卻沒有給，他才傳這些訊息給楊男，並沒有不法意圖。

高院審理認為，劉男離職時若對公司不滿，應以合法管道爭取權益，卻以恐嚇手段圖謀高額財物，且犯後態度不佳，今仍判4月徒刑、得易科罰金12萬元定讞。

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