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首頁　>　社會

男被推倒頭部著地亡 動手保全被訴

新北地檢署依據監視器畫面及法醫驗屍報告，依傷害致死罪嫌將林姓保全起訴。（記者陳慰慈攝）

新北地檢署依據監視器畫面及法醫驗屍報告，依傷害致死罪嫌將林姓保全起訴。（記者陳慰慈攝）

2019-11-01 17:38:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市五股區一處社區林姓保全，因不滿謝姓男子進入社區內不願離去，憤而出手推倒謝男，造成謝男頭部著地昏迷，住院治療近2個月仍不治，新北地檢署依據監視器畫面及法醫驗屍報告，認定林男犯行，今依傷害致死罪嫌將他起訴。

起訴指出，今年5月30日下午近3時許，謝男進入五股一處社區，經林男勸阻仍不願離去，林男怒而出手推倒謝男，這一推，害謝男頭部著地倒地不起，林男嚇得連忙叫救護車將謝男送醫，但住院治療近2個月，謝男仍因顱內出血昏迷而在7月22日離世，家屬因此怒告林男。

林男到案後坦承動手推謝男，家屬雖提告殺人罪，但檢方認為林男與謝男無深仇大恨，應無致其於死動機，且事發後立即報警及叫護車，因此認定林男主觀上只有傷害犯意，依涉犯傷害致死罪將他起訴。

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