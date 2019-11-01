醉男開車撞騎士昏迷指數3 副駕頂替酒測也超標

警方發現曹、謝兩人雖未肇逃，但因事後謊稱車輛駕駛，已觸犯頂替與偽造文書罪，且酒測值超標也違反公共危險罪，依法分別將兩人移送。圖為案發現場。（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-01 16:38:23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「他喝酒肇事我頂替，結果我也超標！」苗栗縣通霄鎮曹姓男子（50歲）與國中同學謝男（50歲），27日下午相聚飲酒作樂，酒後由曹男開車載著謝男要返回住處，行經通霄鎮台一線通灣里路段時，撞到39歲陳姓騎士，兩人到警局時先異口同聲說車是謝男駕駛，後來酒測後兩人酒測值都超過0.25，立刻改口車是曹男駕駛，最後兩人都依法送辦。

事發當時，曹男開車行經通霄鎮台一線通灣里路段時，曹男因突然往右轉入中山路要回到位於通霄鎮市區住處，結果未注意到直行台1線的陳男，導致陳男傷重目前昏迷指數3，仍在台中榮總搶救。

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由於事發後爆出頂替事件，且陳男家屬控訴兩人疑涉肇逃，要求警方查明真相嚴辦。警方調閱資料後發現，曹男撞到陳男後，車輛往前滑行60公尺，當時兩人雖一度手足無措，但仍有前往探視陳男狀況，而路過民眾當時則撥打救護電話救援陳男。

警方表示，當時曹、謝兩人被帶回警局時，兩人先聲稱車是由謝男駕駛，後來得知陳男傷勢嚴重，且兩人酒測值都超標，立刻改口說車由曹男駕駛，兩人醉酒行徑讓警方搖頭。

有員警私下痛批兩人，以為曹男可順利過關，少了酒駕肇事一條重罪，結果發現兩人都逃不過酒駕，才改口坦承，簡直視法律為無物，想玩弄於掌中！

警方勘驗現場狀況後，發現兩人雖未肇逃，但因事後謊稱車輛駕駛，已觸犯頂替與偽造文書罪，且酒測值超標也違反公共危險罪，依法分別將兩人移送。

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