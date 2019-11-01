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凌晨開失竊車撞22多輛汽機車後逃逸 警在河床找到人

一輛白色廂型車今天凌晨在太平撞倒22輛機車後逃逸。（記者蘇金鳳翻攝）

一輛白色廂型車今天凌晨在太平撞倒22輛機車後逃逸。（記者蘇金鳳翻攝）

2019-11-01 15:14:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天凌晨3時40分，由一名林姓男子所駕駛的白色廂型車在太平中平九街先撞到一輛白色小客車再撞到停放路邊20多輛機車，又撞壞附近巷弄紅色自小客車，再跑到另一條巷弄棄車逃逸，幸無人受傷，警方中午在頭汴溪河床上找到人，林姓嫌犯父母從雲林趕到，指林嫌有思覺失調症，林嫌一直表示不知道為何會如此做，警方以竊盜及毀損移送。

今天凌晨3時40分太平分局獲報，有失竊車輛撞倒一堆車後涉肇逃。

交通分隊員警到場發現，林嫌駕著白色廂型車開到死巷子，先撞到停放在前方的一輛白色車輛，在倒車時，如打保齡球一樣，撞到路邊22輛機車，跑到另一條巷弄，又撞壞一輛紅色自小客車，現場無人受傷，闖禍駕駛開到另一巷道棄車逃逸。

經警方調查該白色廂型車是雲林縣民失竊車輛，車主已於凌晨5時許向雲林縣當地派出所報案，太平警方即成立專案小組，警方已鎖定男子特徵，擴大調閱監視器，在中午長龍路一段頭汴溪河床上發現林嫌，經查為雲林人。

林嫌患有思覺失調症，兩天才出院，至於為何撞倒一堆車輛，他表示並不知道為什麼，父母也從雲林趕到台中來，警方以竊盜及毀損移送。

一輛紅色自小客遭到白色廂型車撞壞，駕駛卻逃逸。（記者蘇金鳳翻攝）

一輛紅色自小客遭到白色廂型車撞壞，駕駛卻逃逸。（記者蘇金鳳翻攝）

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