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監獄私刑》雄監收容人疑遭毆死 法務部：相關調查都在進行中

高雄監獄一名陳姓收容人日前嘔吐不止，送醫急救後不治，一度以為是病死，但高雄地檢署檢察官仔細驗屍，懷疑有外力介入，偵訊後認定4名雜役與2名戒護科人員涉有重嫌，1日向高雄地院聲押獲准，對此，法務部回應，本案已進入司法程序，矯正署也著手處理，相關調查都在進行中。（資料照）

高雄監獄一名陳姓收容人日前嘔吐不止，送醫急救後不治，一度以為是病死，但高雄地檢署檢察官仔細驗屍，懷疑有外力介入，偵訊後認定4名雜役與2名戒護科人員涉有重嫌，1日向高雄地院聲押獲准，對此，法務部回應，本案已進入司法程序，矯正署也著手處理，相關調查都在進行中。（資料照）

2019-11-01 12:26:36

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄監獄一名陳姓收容人日前嘔吐不止，送醫急救後不治，一度以為是病死，但高雄地檢署檢察官仔細驗屍，懷疑有外力介入，偵訊後認定4名雜役與2名戒護科人員涉有重嫌，1日向高雄地院聲押獲准，對此，法務部回應，本案已進入司法程序，矯正署也著手處理，相關調查都在進行中。

法務部指出，檢察官基於職權獨立偵查，法務部無權干涉，尊重司法程序；而案件爆發後，矯正署也立即啟動內部行政調查，相信調查人員會秉公處理，勿枉勿縱。

陳姓收容人犯下家暴案入獄，與室友和管理人員相處不睦，常起衝突，2星期前突然嘔吐不止，緊急送醫後陷入昏迷，上月底身亡，全案原依病故處理，但檢察官相驗遺體後認為不單純，請法醫仔細檢查，最後懷疑有外力介入，日前搜索雄監並約談相關人員，研判陳男遭到毆打與不當管教的機率不小，1日向雄院聲請6嫌羈押禁見獲准，並在押票上註明不得閱報、收看電視，避免串證。

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