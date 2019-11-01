中市警獲贈拋射式電擊器 秒癱歹徒有效嚇阻制伏

俗稱電擊槍的拋射式電擊器。（記者許國楨翻攝）

2019-11-01 14:07:50

〔記者許國楨／台中報導〕鐵路警察李承翰為民犧牲震驚國人，中華民國工商建設研究會中區聯誼會深感第一線員警執勤的危險性，今贈與台中市警局一批可在6公尺內有效電暈歹徒，直流電不會傷及無辜的拋射式電擊器，未來用在空間狹小、情況緊急的場合，可有效嚇阻制伏歹徒，將傷害降到最低。

該會新任會長吳生泉說，有感於近年來台灣社會隨著人權意識的高漲，第一線員警常常面對突發狀況的處理，除有賴精良訓練外，更需搭配先進的應勤裝備使用，才能強力打擊犯罪，保障執勤安全，為此號召所有會員捐款，擇定捐贈拋射式電擊器、防暴網、車窗擊破器、密錄器等配備，期有助警察嚴正執法並釐清現場狀況，同時保護民眾生命財產安全。

請繼續往下閱讀...

而這項捐贈儀式今天上午由副市長令狐榮達代表受贈，現場並由員警示範俗稱電擊槍的拋射式電擊器以人形靶取代真人演練，該電擊器具瞬間3.3萬伏特、2毫安培電流，可在6公尺內射出電擊探針，經人體實際測試，被電者會全身打直、癱軟、倒地，但因是直流電，透過皮下神經流竄，不傷及內臟，此為局部肌肉麻痺，神智仍保持清醒，約3至5分鐘後恢復，過程逼真。

市警局指出，員警使用拋射式電擊器執行職務的使用時機及法律效果，適用警械使用條例相關規定，此批拋射式電擊器重量輕（主機含電針卡匣約360公克），並有雷射瞄準器及攝錄影功能，在空間狹小、情況緊急的場合，可有效嚇阻制伏歹徒，並將傷害降到最低。

因此該批電擊器將優先配發給基層外勤單位使用，並要求各使用單位務必落實將實務情境融入教育訓練，讓員警執行勤務遇有使用拋射式電擊器時，能夠發揮最大功用，進而兼顧保障民眾及執勤同仁安全。

捐贈儀式上午由副市長令狐榮達代表受贈。（記者許國楨翻攝）

捐贈應勤裝備包括防暴網。（記者許國楨翻攝）

捐贈應勤裝備還有微型攝影機。（記者許國楨翻攝）

捐贈應勤裝備也有破窗尾蓋。（記者許國楨翻攝）

俗稱電擊槍的拋射式電擊器。（記者許國楨翻攝）

員警現場實地演練，過程逼真。（記者許國楨翻攝）

員警現場實地演練，過程逼真。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法