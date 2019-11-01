萬華街友搶地盤濺血奪命 男判刑18年半

柯男一時氣憤拿出折疊刀猛刺陳男多刀，陳男倒臥血泊中。折疊刀示意圖。（資料照，記者翻攝）

2019-11-01 12:08:59

〔記者張文川／台北報導〕混跡台北市萬華區的50歲街友柯盈吉，平時多在環河南路的柳鄉區民活動中心3樓樓梯間睡覺，今年3月52歲陳姓街友流浪到該處休息，柯要陳離開，陳不願意，還出拳揍柯，柯憤而以折疊刀刺死陳。台北地院今依殺人罪將柯男判刑18年6月、褫奪公權9年。可上訴。

今年3月16日早上9時許，柯男到柳鄉區民活動中心，參加慈善團體舉辦的關懷弱勢活動，他不滿陳姓街友佔據他平常休息的3樓樓梯間，與陳男爭吵，先動口再動手，陳男憤而出拳毆打柯男，柯男一時氣憤拿出折疊刀猛刺陳男多刀，陳男倒臥血泊中。

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陳男腹部、胸部及手臂有多處穿刺傷，送醫不治。柯男闖禍後騎腳踏車逃跑，至新北市板橋區江子翠一帶躲藏，隔天下午落網。台北地院審理後，認定他只因細故就動刀殺害素未謀面的死者，惡性重大，依殺人罪重判18年半。

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