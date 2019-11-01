獨家》連千毅收押禁見被爆爽看電視 看守所發函要院檢釋疑

連千毅（前左二）傳出遭檢方收押期間，在看守所觀看電視新聞，得知檢警查扣他所販售的物品是假貨等內容。（資料照）

2019-11-01 07:45:38

〔記者鮑建信／高雄報導〕直播主連千毅看電視風波餘波盪漾！高雄看守所為此發函高雄地區6個院檢機關，希望針對羈押禁的被告能否觀看電視、報紙等情形，能夠有明確的答覆。

法界人士指出，所謂「禁見」除了律師以外，就是斷絕外界一切訊息，如果可以看電視和報紙、聽廣播，難免會有串供等問題，看守所此舉固然是要釐清處遇範圍，但也會被誤解找背書，因此上開院檢單位能否給予一致、明確答覆，仍有變數。

請繼續往下閱讀...

據了解，10月初有媒體報導：「連千毅遭檢方收押至今將近兩週，但他在看守所中仍不改一貫的高調作風，花了3200元買掌上型電視。」報導並指連「透過觀看電視新聞，得知檢警查扣他所販售的物品是假貨」等內容。

由於看電視恐涉及串證問題，引發各界爭議與疑慮，後來高雄地檢署檢察官承辦檢察官去文看守所，禁止連等人接觸新聞訊息，始暫告一段落。

不過，高雄看守所為此日前發函高雄高分院、高雄高分檢、高雄地院、高雄地檢署、橋頭地院和橋頭地檢署等六所司法機關，「請貴院署針所屬羈押禁見被告，是否准予閱讀報紙、收看電視及收聽廣播等處遇措施，於11月5日前函告本」。

值得一提的是，連嫌看手機事件曝光後，橋頭地檢署將聲押書略作修改，加註「禁止看電視、看報紙、收聽廣播」要點，避免節外生枝。

高雄看守所發函院檢單位，請就羈押禁見被告能否看電視說明。（記者鮑建信攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法