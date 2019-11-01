為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

獨家》連千毅收押禁見被爆爽看電視 看守所發函要院檢釋疑

連千毅（前左二）傳出遭檢方收押期間，在看守所觀看電視新聞，得知檢警查扣他所販售的物品是假貨等內容。（資料照）

連千毅（前左二）傳出遭檢方收押期間，在看守所觀看電視新聞，得知檢警查扣他所販售的物品是假貨等內容。（資料照）

2019-11-01 07:45:38

〔記者鮑建信／高雄報導〕直播主連千毅看電視風波餘波盪漾！高雄看守所為此發函高雄地區6個院檢機關，希望針對羈押禁的被告能否觀看電視、報紙等情形，能夠有明確的答覆。

法界人士指出，所謂「禁見」除了律師以外，就是斷絕外界一切訊息，如果可以看電視和報紙、聽廣播，難免會有串供等問題，看守所此舉固然是要釐清處遇範圍，但也會被誤解找背書，因此上開院檢單位能否給予一致、明確答覆，仍有變數。

據了解，10月初有媒體報導：「連千毅遭檢方收押至今將近兩週，但他在看守所中仍不改一貫的高調作風，花了3200元買掌上型電視。」報導並指連「透過觀看電視新聞，得知檢警查扣他所販售的物品是假貨」等內容。

由於看電視恐涉及串證問題，引發各界爭議與疑慮，後來高雄地檢署檢察官承辦檢察官去文看守所，禁止連等人接觸新聞訊息，始暫告一段落。

不過，高雄看守所為此日前發函高雄高分院、高雄高分檢、高雄地院、高雄地檢署、橋頭地院和橋頭地檢署等六所司法機關，「請貴院署針所屬羈押禁見被告，是否准予閱讀報紙、收看電視及收聽廣播等處遇措施，於11月5日前函告本」。

值得一提的是，連嫌看手機事件曝光後，橋頭地檢署將聲押書略作修改，加註「禁止看電視、看報紙、收聽廣播」要點，避免節外生枝。

高雄看守所發函院檢單位，請就羈押禁見被告能否看電視說明。（記者鮑建信攝）

高雄看守所發函院檢單位，請就羈押禁見被告能否看電視說明。（記者鮑建信攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
連千毅的大哥 太陽會要角被捕
2019-11-01 05:30

連千毅的大哥 太陽會要角被捕
連千毅「大哥」前太陽會苗栗分會長謝育全 被拘提
2019-10-30 23:09

連千毅「大哥」前太陽會苗栗分會長謝育全 被拘提
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
獨家》連千毅被扣假貨近百人詢問 僅1人懷疑假「賓利」手錶報案
2019-10-28 14:17

獨家》連千毅被扣假貨近百人詢問 僅1人懷疑假「賓利」手錶報案
辣模子涵怒了！曬「警察鐵證」打臉賣淫黑歷史
2019-10-18 19:21

辣模子涵怒了！曬「警察鐵證」打臉賣淫黑歷史
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播