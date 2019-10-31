10/31 今彩539獎落基隆、台南！ 威力彩、雙贏彩皆摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

2019-10-31 22:16:56

〔即時新聞／綜合報導〕今（31）日晚間開獎的第108000261期今彩539，頭獎開出2注，獎落「基隆市中山區安一路9號1樓」的「寶來發彩券行」以及「台南市新營區太北里太子宮146之9號1樓」的「太子彩券行」，每注可得獎金800萬元；第108000087期威力彩、第108000261期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000087期威力彩中獎號碼為「02、04、06、12、26、29，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共196注中獎，每注可得4000元；陸獎共1277注中獎，每注可得800元；柒獎共2467注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2718注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6196注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7682注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第108000087期38樂合彩中獎號碼為「02、04、06、12、26、29」，五合摃龜；四合共14注中獎，每注可得6萬7500元；三合共118注中獎，每注可得5750元；二合共1787注中獎，每注可得750元。

第108000261期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、06、07、09、11、13、16、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共175注中獎，每注可得500元；肆獎共2047注中獎，每注可得100元。

第108000261期今彩539中獎號碼為「02、23、30、32、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共151注中獎，每注可得2萬元；參獎共5996注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2572注中獎，每注可得50元。

第108000261期39樂合彩中獎號碼為「02、23、30、32、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共195注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6958注中獎，每注可得1125元。

第108000261期3星彩中獎號碼為「841」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000261期4星彩中獎號碼為「0051」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法