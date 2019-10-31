買地建廠卻發現基地有計畫道路 廠商怒控土地開發商詐欺

新竹縣3名購地建廠的業者（右）拿著相關的資料，向縣府消保官羅鈞盛（左2）陳述受害情形，賣方僅派代銷公司李姓女法務（右下）到場，堅持只原價買回已經賣出的土地，不另做補償。（記者黃美珠攝）

2019-10-31 21:25:53

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣五華工業區爆出廠商花1億多買地建廠，錢付了大半，正規劃蓋廠卻發現新購地上不僅局部有訴訟糾紛，基地內還有條8米計畫道路把地從中剖開，讓地「破相」導致廠房規劃會有問題。3名買家今天下午拿著賣方載明有「立即建廠」、「完全合法」等保證的銷售廣告向縣府消保官羅鈞盛求助，質疑林姓土地開發業者交易時蓄意隱匿有關土地的重大訊息，未來不管是讓土地能合法使用，或原價買回都該賠償他們蒙受的利息損失，但賣方只願原價買回或換地，買家決定告詐欺。

被控的土地開發業者林姓代銷公司表示，他們真的是到買家申請確認建築線，也才知基地上有前述計畫道路待開闢，從頭到尾無意欺瞞。目前也正以該條道路沒有開發的需求和可能性，向經濟部等陳情爭取解編中。

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林男說，全案若能協調落幕或換地，他們都可以配合，底線則只能原價買回，不可能有其他的賠償。

至於買方質疑的「立即建廠」、「完全合法」的2大保證，林男說，土地現況確實是可以立即建廠的，其他一切也都合法。

王男說，他們3名買家是好友，他從事塑膠加工、劉姓在鋼鐵鈑金業、戴姓則是紙器公司，因各自需建、擴廠房，年初經朋友介紹認識來自台中的林姓土地開發業者，他是前述林姓代銷業者的子公司，而林姓代銷業者還是家股票上市上櫃公司。

基於對「大公司」的信賴，他們看過現場後就分3次付款，於4月中簽約。3塊土地緊鄰、近2000坪，總價1億多元，除了戴姓還剩3000多萬尾款，其餘都已付清。

王男說，他們付錢後先發現有些地不是賣方的，以致無法依約交地，讓他和劉男的工廠出入有問題。期間賣方都沒有出面，他們得自行跟地主協調。

後來他們開始申請確認建築線、著手規劃設計廠房卻再發現基地內的前述計畫道路，因為廠房用地被切割、影響整體投資使用，3家建廠計畫因此全都停擺蒙受損失。

其中劉男原配合擴廠，已跟日本訂了台2000多萬的割管機，最後只能違約停購。戴姓紙廠更因舊廠租約明年6月就將到期，現在不知該如何是好，想要換地，賣方卻又拿每坪單價更高的土地來換，擺明是要戴姓業者「再補差價」再賺1次。

至於王男自己為了蓋塑膠加工廠，設備跟貨都買了，現在只能先找地存放，他說這些額外衍生的倉儲、運費、以及貨款少說都有2、300萬。

不過林男說，王男前述的土地糾紛後來得以解決，雖是靠王男等協助之故，但賣方也努力多時，並無不聞不問。也正因此，賣方這次才會給3人優惠價格買地。所以前述交易如果取消，戴姓業者想要換地，自然也只能以目前的市價行情辦理。

王姓塑膠加工業者拿出林姓土地開發業者銷售土地時的廣告，上面寫著「立即蓋廠」、「完全合法」的多項保證，質疑賣方蓄意詐騙。（記者黃美珠攝）

王姓業者說，他跟戴姓、劉姓一起買的廠房，基地原本完整，卻因圖下方、尚未開發的8米計畫道路而切割破碎。（記者黃美珠攝）

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