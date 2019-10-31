侵害年代前總經理名譽 財訊判賠20萬元確定

財訊雙週刊被判賠年代公司前總經理吳健強20萬元。圖為財訊社長謝金河。（資料照，記者林正堃攝）

2019-10-31 22:02:09

〔記者楊國文／台北報導〕年代公司前總經理吳健強，不滿3年前財訊雙週刊雜誌報導指他在世足賽期間鬧出侵權風波，闖下大禍而悄悄離職，已侵害其名譽，提告求償500萬元，高等法院認為報導未盡合理查證義務，也貶損吳的社會評價，侵害其名譽，今判出版財訊雙週刊的財信公司、財訊總編輯應連帶賠償20萬元確定。

吳健強提告指出，2000年起擔任年代網際事業股份有限公司總經理，財訊雙週刊雜誌在2016年9月7日出刊標題為「練台生搶救年代、壹電視大作戰」的報導中，指「年代集團近來最大的新聞，就是年代總經理吳健強在日前悄悄離職」、「事件起因是2014年世足賽期間，年代和愛爾達之間鬧出侵權風波，當時吳健強代表年代和愛爾達簽約，卻沒注意看合約內容，疏忽闖下大禍，不但害練台生挨告，年代還損失6千多萬元簽約金，加上廣告業務等共損失上億元」等內容。

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吳健強認為，財訊雙週刊雜誌相關報導與事實不符，總編輯梁寶華對這篇報導有審核權責而未盡查證義務，已侵害他的名譽權，而財信公司是僱用人，因此要求財信公司、梁寶華應連帶賠償新台幣500萬元。

一審判財信公司、梁寶華應連帶賠償20萬元；兩造均不服，提起上訴。

高等法院審理認為，財訊雙週刊這篇報導會使讀者產生吳健強因嚴重失誤而引咎離職的印象，貶損吳的社會評價，已侵害吳的名譽，而且，梁寶華未證明已盡合理查證義務，即批准刊載此報導，審酌財訊雙週刊已於2017年2月9日的第522期刊登更正道歉啟事，今將兩造上訴均駁回，仍判財信公司、梁寶華應連帶賠償20萬元確定。

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