快取寶吸金案30被告全部無罪 檢方：一定上訴

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，對於法院判決無罪，深感遺憾，檢方收到判決書後，一定上訴。（記者丁偉杰攝）

2019-10-31 17:58:20

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地院審理「快取寶違法吸金188億案」今天宣判，除快取寶負責人孫岳澤、李欣潔夫妻及王木生等3人潛逃中國，通緝未獲，無法進行審理外，其餘第一、二、三線投資人黃振龍等30名被告皆獲判無罪；對此，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，對於法院沒有審酌眾多被害人（約500人）心聲，判決無罪，深感遺憾，檢方收到判決書後，一定上訴。

判決書指出，本案審理期間，檢察官調取、核對相關金流資料，藉以證明被告黃振龍等30人招攬「資金」、賺取「利差」，黃男等30人自身均或長期、或高額，對孫岳澤進行投資或借貸。

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法官調查後認為，部分被告於孫岳澤106年3月間案件爆發逃亡前不久，仍持續匯款予孫岳澤，黃振龍等30人顯然亦具有孫岳澤、李欣潔或王木生違法吸金之「被害人」身分，則何以「被害人」復成為與孫岳澤、李欣潔或王木生有共同違法吸金犯意聯絡之「加害人」。

法官認為，黃振龍等30人縱使確有「招攬資金」或「賺取利差」之客觀行為，然極有可能均係站在投資人立場，不論基於分享賺錢資訊心態，或是為賺取公司允諾之佣金，才拉攏或介紹其他投資人共同參與投資；尚不能直接或間接推論黃振龍等30人，與孫岳澤、李欣潔或王木生有共同違法經營、收受存款業務之犯意。

判決書指出，基於無罪推定原則，因檢察官針對黃振龍等30人有共同違法經營、收受存款業務之犯意尚未詳加舉證，合議庭因此判黃振龍等30人無罪。

嘉義地院宣判「快取寶違法吸金188億案」，部分被告聽到宣判無罪後，激動哽咽。（記者丁偉杰攝）

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