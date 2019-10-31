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首頁　>　社會

買屋糾紛生嫌隙 「鋼鐵爸」挨告妨害名譽結果…

「鋼鐵爸」阮橋本被友人提告公然侮辱及誹謗罪，新北地檢署調查不起訴。（資料照）

「鋼鐵爸」阮橋本被友人提告公然侮辱及誹謗罪，新北地檢署調查不起訴。（資料照）

2019-10-31 18:51:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕因車禍痛失愛子的「鋼鐵爸」阮橋本與陳姓夫妻原是朋友，卻因房屋買賣等糾紛而生嫌隙，去年8月雙方相約談判，阮橋本被對方指控稱「夫妻都是騙子」、「在日本賣假的A貨」、「290萬看穿一個人品，這麼的低、這麼卑落」..等語，挨告公然侮辱及誹謗罪；新北地檢署調查認為，阮橋本並非抽象謾罵，而是提出主觀意見與評論，不符罪名構成要件，今將阮不起訴。

陳男提告指稱，去年8月3日下午，他與阮相約談判，他跟妻子卻被阮辱罵「你們夫妻都是騙子」、「290萬看穿一個人品，這麼的低、這麼卑落」、「做一個男人做到這麼沒骨氣、落漆」、「在日本賣假的A貨」、「在臉書謾罵，沒有口德」等語，夫妻不甘名譽受損提告。

阮男到案後聲稱，當天是在他公司談判，是密閉空間、非公開場所，另當初陳姓夫妻花290萬元跟他買屋，事後卻反悔，他不但全數退回房款，陳姓夫妻住在他房子10個月也沒有收房租；他女兒在日本住在陳妻工作室，要搬家時，陳妻卻拖延不讓女兒搬家，也不還女兒的物品，當初承諾稱不收清潔費，最後卻食言仍向女兒收取，賣A貨是陳妻之前告訴他的，且陳妻還在臉書影射他「利用兒子的死作假愛心」，說他很可惡，他回應夫妻言行才說出那些話；阮男女兒也證稱，搬家時確實遭到刁難及陳妻說過自己賣A貨。

陳妻坦承與阮因買屋發生糾紛，也有在臉書貼文「有些人利用別人的愛心作假愛心」，她賣的精品是從法、美、中國、香港等地進貨，阮男女兒在日本跟她同住，後來想搬回台灣，卻都沒給明確時間，當時她在泰國，所以沒答應阮男女兒搬物品的時間。

檢方認為，阮男針對雙方買屋糾紛、女兒搬家及是否有假借公益作愛心等爭議，提出個人意見評論及回應，縱使令人不悅，但主觀上難認涉犯公然侮辱及誹謗罪，因此予以不起訴。

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