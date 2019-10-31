被陳菊告加重誹謗 名嘴吳子嘉：願「致意」但不「致歉」

名嘴吳子嘉開庭後說，他願向陳菊致意，但不會道歉。（記者張文川攝）

2019-10-31 16:54:20

〔記者張文川／台北報導〕名嘴吳子嘉今年1月在電視節目中，稱高雄輕軌不是公開招標，並批評高雄氣爆案受災戶拿不到錢，總統府秘書長陳菊認為吳子嘉所言不實，自訴控告加重誹謗；台北地院今開庭，吳子嘉庭訊時說，陳菊是美麗島事件的英雄，他願意私下或公開向她「致意」但不「致歉」，「我這輩子從來沒有道歉過」。

法官先前曾試行調解，但雙方談不攏，調解破局，陳菊委任律師游琦俊指出，雙方經過3次調解，雙方最大的歧異之處，在於吳子嘉只同意私下致意，但吳子嘉既然是在公開節目發言詆毀陳菊，陳菊堅持要求他公開澄清或道歉，因此雙方調解不成立。

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全案進入實質審理程序，今天開庭進行準備程序，吳子嘉採無罪答辯，主張自己無罪，說他個人和陳菊素昧平生，也沒有私人恩怨，他身為資深媒體人，也曾擔任過2屆中鋼董事，十分了解中鋼，他的評論涉及公益事項，並非無的放矢，沒有過錯。

吳子嘉說，畢竟陳菊是美麗島事件的英雄，他願意對於造成長輩的不快，向陳菊致意，他願在許信良出面帶領下，私下或公開和陳菊「致意」。

至於案情的事實評論部分，他認為所言並未指涉陳菊個人，且事關公益，他基於對專業的堅持，絕對不會道歉，「我這輩子沒有道歉過」，他還說，他怕影響蔡英文的選情，已經半年沒批評陳菊，已是對陳菊釋出最大的善意、展現最大的寬容了。

庭訊後，吳子嘉受訪說，他這半年來都沒有提到陳菊愛將趙家寶貪污、被通緝這些事，「我已經很克制了，這是我對陳菊最大的寬容」。法官定12月19日再開庭，預計當天將辯論終結。

全案源於今年1月15日至1月31日期間，名嘴吳子嘉、謝寒冰、張友驊在中天「新聞龍捲風」、東森「關鍵報告」政論節目中，分別對高雄輕軌案、氣爆案發表言論，陳菊事後認為3人編造不實抹黑她，分控3人妨害名譽。

針對吳子嘉的部分，吳子嘉在節目中提到，高雄輕軌不是公開招標，但陳菊澄清，輕軌一、二階工程都是公開透明的公開招標，招標公告也公開在政府電子採購網站上；吳子嘉又提到氣爆代位求償、受災戶拿不到錢，陳菊解釋，氣爆案代位求償計畫於案發5個月發出第一筆賠償、8個月有9成受災民眾獲賠，較難認定案件也在1年左右獲賠。

陳菊除了分別控告吳子嘉、謝寒冰、張友驊3名嘴，還自訴控告立委費鴻泰（一審判費無罪）、藝人張琍敏；另至台北地檢署對立委許淑華、曾銘宗、高雄市議員陳麗娜提出刑事妨害名譽告訴，北檢偵辦中。

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