上網買林宥嘉演唱會門票 女粉絲付了錢發現被騙

女粉絲上網買林宥嘉（圖）演唱會門票，卻被詐欺慣犯詐騙。（資料照）

2019-10-31 17:02:05

〔記者楊國文／台北報導〕有多項詐欺前科的王姓男子，因知悉林姓女子在網路上張貼欲購買知名男歌手林宥嘉演唱會門票，竟冒名佯稱欲販賣4張林宥嘉演唱會門票，而向林女詐得7200元；高等法院今依詐欺取財罪，判王男3月徒刑，得易科罰金9萬元，未扣案的犯罪所得7200元應追徵、沒收，全案定讞。

判決指出，王男是詐欺慣犯，因另案而於今年2月22日入獄服刑至今。去年11月5日，男歌手林宥嘉粉絲林姓女子在「林宥嘉粉絲團」中張貼欲購買林宥嘉演唱會門票訊息，王男獲悉後，心生歹念，以假名登入網站並連繫林女，佯稱有4張林宥嘉演唱會門票，可以販售給她。

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林女誤以為真，依照王男指示，到超商如數繳付2組條碼共7200元，但數日後，林女仍未收到林宥嘉演唱會的門票，王男又避不見面，才知道受騙而報警處理，將王男查獲。

審理時，王男雖坦承犯行，也和林女達成和解，允諾會賠償她7200元，但始終未將詐欺款項7200元還給林女。高等法院認為，王男正值壯年，卻利用網路蓄意詐騙金錢，今判他3月徒刑，得易科罰金9萬元，未扣案的犯罪所得7200元應追徵、沒收，全案定讞。

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