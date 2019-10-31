萬華熱炒店海鮮水族箱被砸 凶手差點被「沖走」

砸店男持鐵條砸毀熱炒店門口的海鮮水族箱。（記者王冠仁翻攝）

2019-10-31 16:52:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市峨眉街一家熱炒店，日前忽然遭2名男子砸店，其中一人拿鐵條破壞店家門口的海鮮水族箱時，箱內的水瞬間傾洩而出，導致砸店男子險被「沖走」。整起事件中雖然沒有人受傷，但店家損失至少12萬元，警方目前已經鎖定特定對象，正全力追緝。

警方調查，本月28日深夜11點多，位在台北市峨眉街上的一家熱炒店，忽然有2名戴口罩、分持榔頭、鐵條的男子悄悄接近。他們見四下無人，開始砸店；其中一人拿榔頭敲壞店家玻璃，另一人則拿鐵條對著店門口的海鮮水族箱用力猛砸，水族箱內的水傾瀉而出，一度讓砸店男子站不穩差點被「沖走」。

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2嫌犯案後往峨嵋停車場方面逃跑，店家則告訴警方，被砸壞的水族箱要價12萬元，箱內的海鮮也無法販售，損失不小；他們開業至今沒有與人結怨，不知為何被砸。

砸店男持鐵條砸毀熱炒店門口的海鮮水族箱，砸店男差點被「沖走」。（記者王冠仁翻攝）

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