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46歲男子留遺書離家 今早在高美濕地發現遺體
2019-10-31 13:44:56
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者歐素美／台中報導〕46歲曾姓男子昨天在家中留下遺書，表示將到高美濕地尋短，隨即騎機車離家，女兒緊張報案，清水分局昨晚在高美濕地附近發現其遺留機車，今天上午11點左右，在高美濕地大甲溪出海口發現曾男遺體。
海巡署第三岸巡隊表示，曾男家住台中市太平區，昨天晚上10點多從住家騎機車外出，家屬在家中發現曾男留下的遺書，表示將到高美濕地尋短，曾男女兒隨即向警方報案協尋。
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清水分局、消防局與海巡署第三岸巡隊獲報，昨晚即出動搜尋，果然在高美濕地發現曾男機車，卻不見曾男蹤影。
今天上午，岸巡人員及消防局再度前往高美濕地持續搜尋，並請來救難協會出動空拍機協尋，上午11點左右，在高美濕地大甲溪出海口、離岸約500公尺處現曾男遺體，經岸巡人員打撈上岸後交由警方處理；至於曾男尋短原因，家屬則未透露。