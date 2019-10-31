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首頁　>　社會

46歲男子留遺書離家 今早在高美濕地發現遺體

岸巡等搜救人員將曾男遺體抬上岸。（記者歐素美翻攝）

岸巡等搜救人員將曾男遺體抬上岸。（記者歐素美翻攝）

2019-10-31 13:44:56

〔記者歐素美／台中報導〕46歲曾姓男子昨天在家中留下遺書，表示將到高美濕地尋短，隨即騎機車離家，女兒緊張報案，清水分局昨晚在高美濕地附近發現其遺留機車，今天上午11點左右，在高美濕地大甲溪出海口發現曾男遺體。

海巡署第三岸巡隊表示，曾男家住台中市太平區，昨天晚上10點多從住家騎機車外出，家屬在家中發現曾男留下的遺書，表示將到高美濕地尋短，曾男女兒隨即向警方報案協尋。

清水分局、消防局與海巡署第三岸巡隊獲報，昨晚即出動搜尋，果然在高美濕地發現曾男機車，卻不見曾男蹤影。

今天上午，岸巡人員及消防局再度前往高美濕地持續搜尋，並請來救難協會出動空拍機協尋，上午11點左右，在高美濕地大甲溪出海口、離岸約500公尺處現曾男遺體，經岸巡人員打撈上岸後交由警方處理；至於曾男尋短原因，家屬則未透露。

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岸巡人員在大甲溪出海口附近發現曾男遺體。（記者歐素美翻攝）

岸巡人員在大甲溪出海口附近發現曾男遺體。（記者歐素美翻攝）

消防等搜救人員將曾男遺體抬到岸邊。（記者歐素美翻攝）

消防等搜救人員將曾男遺體抬到岸邊。（記者歐素美翻攝）

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