女高職生掉錢包 暖警伸援手借2000元解燃眉之急

女高職生掉錢包，暖警伸援借2000元解燃眉之急，女學生回贈卡片致謝。（記者黃良傑翻攝）

2019-10-31 13:44:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市黃姓女高職生日前遺失錢包，不僅整週生活費不見，也沒錢搭車回家，她不敢告訴家人，垂頭喪氣向新興分局報案，希望好心人士拾獲送警，員警黃偉智得知女高職生困境，自掏腰包2000元借她，有人拾金不昧送回學校，黃女特地寄感謝卡向警察伯伯致謝。

警方今指出，黃姓高職女學生（15歲）走進五福二路派出所，稱自己的錢包放在包包裡，可能拉鍊沒拉好不小心掉出來，回去經過的地方找都找不到，員警黃偉智瞭解後先幫她受理遺失程序，正當詢問錢包裡有多少錢時，女同學突然眼眶泛紅，向員警表示這個禮拜的生活費1000多元都在錢包裡。

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黃女哭訴現在身上只剩幾個銅板，如果找不回來的話不知道這個禮拜怎麼過，說著說著就哭了起來，員警黃偉智連忙安慰她，並將身上僅有的2000元借給她，稱有找到再還就好沒關係，讓女同學感動不已。

據了解，昨晚黃姓同學又到派出所，表示自己的錢包被路人撿到送回雄商，錢都找回來了，很謝謝警員的協助，並將2000元歸還，還寫了一張小卡片表示感謝，警員黃偉智希望同學下次不要再弄丟錢包。

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