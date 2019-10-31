變更母親機車牌號 潛入餐廳偷竊被起訴

桃園地檢署已依竊盜罪嫌將林姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2019-10-31 13:13:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林姓男子6月19日深夜10點多，用膠帶貼覆林母機車的車牌變更車號後，騎車前往龍潭區佳安路一處餐廳，潛入已經休息的餐廳內，偷竊3000元現金、2瓶高粱後逃逸，桃園地檢署今天偵結，已依竊盜等罪嫌將林男提起公訴。

檢方說，林男（44歲）因毒品案件，數度進出監獄服刑，去年5月1日執行完畢出獄，他不知悔改，6月19日深夜10點多，先用黑色膠帶貼覆在林母機車的車牌上，變更機車的車號後，就騎車外出尋找犯案目標。

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林男騎車到佳安路一處餐廳外，因夜深餐廳已經歇業休息，他就將機車停在一旁，從餐廳窗戶爬入餐廳，將王姓業者放在櫃檯裡、內有3000元的零錢包偷走，並順手拿走2瓶高粱、價值共6000元。

王姓業者隔天發現財物被偷，報案追查，警方調閱監視器，識破林男變更車牌，再以車追人，查獲林男送辦，檢方說，林男涉嫌變更車牌、偷竊現金與高粱的罪證明確，已依竊盜罪、偽造變造特種文書罪嫌，將林男提起公訴。

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