沒關機車車箱丟錢包 糊塗男逮賊原來是失業男路過順手拿

監視器清楚拍下林姓男子偷竊身影。（記者徐聖倫翻攝）

2019-10-31 13:04:47

〔記者徐聖倫／新北報導〕日前新北市黃姓男子騎車返回中和區住處，他停好車後沒注意錢包還放在車箱中即離開，待他發現錢包不在身上，返回停車處查看車箱，卻發現錢包不翼而飛，調閱監視器發現竟是遭偷兒光顧，警方也循線逮到這名小偷。

據了解，黃姓男子日前凌晨1時許下班騎車返回中和區錦和街住處，由於身心疲憊沒多注意，錢包落在機車車箱內就離開現場返家。等他想到的時候已經過了好幾個小時，返回停車處一看，發現車箱沒關，錢包也不見，向鄰居調閱監視器發現竟是1名男子將他的錢包偷走，氣得他立刻報警。

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警方循監視器掌握嫌犯特徵，著長袖帽Ｔ、長褲，身背側背包，監視器顯示這名偷兒在黃男離開不久就來下手行竊，最後警方也鎖定偷兒身分為38歲林姓男子，並通知其到案說明。

林男稱，因為自己失業已久，身上沒有錢可以用，他是恰巧經過錦和路，又注意到黃男離開時沒有關車箱，所以碰運氣看車箱裡有沒有錢，果然發現有一個錢包，裡頭還有932元現金，現金已經花用殆盡。訊後，警方依竊盜罪嫌，將林男移送法辦。

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