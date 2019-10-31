烏來、新店4年前遭風災重創 新北創全國之先試辦跨區防災演練

內政部與新北市政府基於大規模災害來襲時，僅靠單一區公所的能量難以防災，今年創全國之先試辦跨區防治理，透過跨區資源整合、強化山區救災能力，今天在烏來溫泉街辦理實兵演練，結合產官學界力量共同防災，讓在地居民對防災更有信心。（記者吳仁捷翻攝）

2019-10-31 12:55:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市烏來區老街與新店區廣興里因同在南勢溪畔，4年前受蘇迪勒風災影響，老街與廣興里數千戶都遭重創，台9甲線更柔腸寸斷，災民驚恐仍記憶猶新！內政部與新北市政府基於大規模災害來襲時，僅靠單一區公所的能量難以防災，今年創全國之先試辦跨區防治理，透過跨區資源整合、強化山區救災能力，今天在溫泉街辦理實兵演練，結合產官學界力量共同防災，讓在地居民對防災更有信心。

2015年蘇迪勒風災肆虐、重創新北市烏來、新店與三峽地區，當時台9甲線多處坍方，交通中斷，烏來、新店山區3000多人受困，當時中央、新北市政府、國軍及民間慈濟等單位都湧入救災、提供物資、熱食，至今仍有4名失蹤者尚未尋獲，居民對受災都餘悸猶存。

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新北市消防局說，因應大規模災害，單一區公所的能量不足以因應，新北市政府今年試辦新店區廣興里及烏來區烏來里災害防救區域治理，透過跨區資源整合、相互協調與合作，強化社區聯合防救災能力；由於新北市歷年災害防救成果良好，內政部、消防署商定在新北市首先試辦跨區區域治理防災，今天上午在烏來區溫泉街覽勝橋前廣場辦理災害防救區域治理實兵演練。

演練中模擬風災來襲，暴雨造成溪流暴漲，淹沒烏來老街，交通樞紐被破壞，消防、國軍、民間等救難單位進入災區救災，防災士進行各項颱風整備、應變及復原措施，展現兩里合作及實際應變情形，更結合新北市防災士、在地的裕隆集團、雲仙樂園等等企業及學校共同參與演練，其中烏來里長周至剛、新店廣興里長吳進興具有防災士或土石流防災專員等身分，吳進興平時經營工程公司，災時也提供大型搶災機具或空拍機等協助搶災，成為救災演練亮點。

新北市消防局副局長李清安也指揮演習，他表示，藉由推動區域治理及成果演練，讓新店、烏來兩區及烏來、廣興兩里熟悉颱風災害各項整備、應變及復原作業，提升災害應變能力外，建立跨區的夥伴關係，讓防救災工作能更加「事半功倍」，新北市未來將持續深化區域治理的合作關係，串聯社區間的安全網絡。

新北市烏來區老街與新店區廣興里4年前遭蘇迪勒颱風重創，老街與廣興里數千戶受災，台9甲線更柔腸寸斷，災民驚恐仍記憶猶新！內政部與新北市政府基於大規模災害來襲時，僅靠單一區公所的能量難以防災，今年創全國之先試辦跨區防治理，透過跨區資源整合、強化山區救災能力。（記者吳仁捷翻攝）

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