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涉收賄、洩密 嘉縣廢管科約聘員連同業者被起訴

嘉縣調查站幹員於案發時，到嘉縣環保局廢管科搜索。（資料照）

嘉縣調查站幹員於案發時，到嘉縣環保局廢管科搜索。（資料照）

2019-10-31 12:29:12

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣環保局廢棄物管理科約聘人員黃姓男子，辦理工廠產生廢棄物管理與管制業務，見經營回收廢油行呂姓男子獲利頗豐，竟透過購買廢油回收車交予呂男營運方式，以分享其經營利潤，並將其他業者定期申報的客戶資料洩漏予呂男，讓呂男順利拓展客戶，期間共向呂男每月收取1至2萬元賄款，不法所得合計62萬餘元，嘉義地檢署偵查後，今天將黃男、呂男依貪污、洩漏國防以外秘密等罪提起公訴。

起訴書指出，黃男（42歲）104年審查呂男（48歲）申請貯存場設置許可及廢食用油回收工作證送交時，認為呂男獲利頗豐，竟主動向呂表示欲加入其經營的廢棄油回收事業，呂擔憂送審資料不獲通過，遂以應允。

後來雙方商定，由黃男透過購買廢油回收車交予呂男公司營運方式，以分享其經營利潤，購車不足款項部分由呂男全數吸收，且後續車輛保養維修等費用均由呂男公司支出，呂男每月再支付黃男紅利。呂男自104年6月起至107年8月止，每月支付黃男1至2萬餘不等金額（含每月車貸1萬元）。

此外，黃男為協助呂男拓展收油量，先後於105年至107年間，將全國廢油業者申報資料電子檔下載後，將申報資料複製給呂男，並提醒呂男「小心保管不要外洩」；呂男為繼續取得申報資料，自第二次取得申請資料後，每次交付3千元給黃男。

106年9月間及107年6月間，黃男知道嘉縣環保局將派員前往呂男公司稽查，事前通知呂男事先準備，讓呂男得以免遭或減輕裁罰。

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