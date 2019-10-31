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縱火奪9命 死囚李國輝：健康良好但「我會失眠」

51歲緬甸華僑李國輝，前年深夜在新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死慘劇，一、二審都判李死刑，上訴後，最高法院發回更一審，高院更一審特別替他聘請通譯，並於今天召開延押庭，合議庭問李，因涉及縱火害死9條人命，若將他羈押，有何意見？李表示「沒意見」，並稱身體狀況良好，因有時會失眠，有吃安眠藥，未說明為何失眠；訊後被還押。（資料照）

51歲緬甸華僑李國輝，前年深夜在新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死慘劇，一、二審都判李死刑，上訴後，最高法院發回更一審，高院更一審特別替他聘請通譯，並於今天召開延押庭，合議庭問李，因涉及縱火害死9條人命，若將他羈押，有何意見？李表示「沒意見」，並稱身體狀況良好，因有時會失眠，有吃安眠藥，未說明為何失眠；訊後被還押。（資料照）

2019-10-31 12:02:03

〔記者楊國文／台北報導〕51歲緬甸華僑李國輝，前年深夜在新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死慘劇，一、二審都判李死刑，上訴後，最高法院發回更一審，高院更一審特別替他聘請通譯，並於今天召開延押庭，合議庭問李，因涉及縱火害死9條人命，若將他羈押，有何意見？李表示「沒意見」，並稱身體狀況良好，因有時會失眠，有吃安眠藥，未說明為何失眠；訊後被還押。

李被還押時，本報問他「被害家屬批評你開庭對答如流，根本沒有必要聘請通譯，是否假裝聽不懂國語？」，李低頭不語，轉身步上囚車。

更一審今召開羈押庭，合議庭指李國輝羈押期將於11月4日屆滿，依李的犯行，若將他延押，有無意見，李和律師均表示沒有意見，高檢署檢察官則稱李有羈押必要，建請高院應延押李；合議庭表示，評議後，以書面做出裁定。法界指出，死刑犯因有逃亡之虞，更一審應會裁定延押。

李國輝來台19年，國語對答順暢，已取得中華民國國籍。李自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，在本案發生前，他曾有2次縱火行為，前年11月初，李國輝經胡姓好友收留同住在本案隔間雅房內，卻不知感恩，因認為又聽到「聲音」，覺得還是同鄉蘇福盛所為，兩度在蘇男家門口放置汽油瓶「警告」。

11月22日凌晨，他為報復蘇福盛，竟在租屋處縱火，導致好心收留他的胡男及其他根本不認識李國輝共9名房客死亡。

檢方偵辦時，將李國輝送往台大醫院鑑定確認他縱火時有辨識能力，將他求處死刑。

審理時，李國輝堅稱是為了阻止怪聲音才縱火，案發後變裝是為了躲警察，否認有故人故意，「怎麼判我都接受！」被害者家屬都認為李國輝罪行重大，應判死刑，一、二審都判死刑。

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